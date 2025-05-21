Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметика

Всё больше людей поддаётся влиянию блогеров и популярных личностей, покупая подделки и имитации брендов.

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Эксперты советуют всегда тщательно проверять косметику / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Mateusz, Dach Pixabay/parallelykomi

Главное:

Дерматологи предостерегают от использования препаратов, приобретённых из ненадёжных источников

В продуктах косметики нередко содержатся запрещённые или скрытые ингредиенты

Всегда тщательно проверяйте косметику, чтобы избежать покупки подделок

На одном из сайтов продаж пользователь наткнулась на упаковку из четырёх аналогов известной помады всего за 5 фунтов (в то время как оригинал стоил 20 фунтов за штуку) и без раздумий оформила заказ.

Когда она нанесла тинт и оставила его на губах всего на пять минут (хотя производитель рекомендовал выдерживать 20), всё казалось в порядке, однако утром проснулась в ужасе, пишет The Sun.

Женщина почувствовала жгучую боль при открытии глаз и побежала в ванную — губы распухли втрое, и лицо выглядело так, будто вот-вот взорвётся.

Она говорит, что особую тревогу вызывает то, что при возникновении реакции связаться с продавцом почти невозможно. Название магазина одно, бренд на упаковке — другое, а на фотографии товара может быть указан вообще третий. Отследить происхождение продукции становится нереально.

Сегодня всё больше людей поддаётся влиянию блогеров и популярных личностей, покупая подделки и имитации брендов. Но не все аналоги одинаковы. Ведь при заказе онлайн гораздо сложнее убедиться, что товар действительно безопасен для здоровья.

Дерматолог-консультант доктор Софи Момен предостерегает от использования рецептурных препаратов и средств по уходу за кожей, приобретённых из ненадёжных источников — это может серьёзно навредить вашей коже.

По её словам, в подобных продуктах нередко содержатся запрещённые или скрытые ингредиенты — такие как кортикостероиды, гидрохинон или даже ртуть. Эти вещества могут вызывать истончение кожи, гормональные сбои, нарушение пигментации и другие необратимые последствия.

Доктор Момен подчёркивает: "Без консультации с врачом применение сильнодействующих компонентов вроде третиноина или стероидов может привести к тяжёлому раздражению, химическим ожогам или усугублению проблемы при отмене".

Она также советует всегда тщательно проверять косметику, чтобы избежать покупки подделок. Среди тревожных признаков — подозрительно низкая цена, незнакомый продавец, ошибки на упаковке, отсутствие информации о сроке годности или номер партии.

Настоящие косметические средства известных брендов проходят строгие проверки и соответствуют нормам безопасности. Подделки же могут содержать тяжёлые металлы, несертифицированные красители или быть загрязнены микробами.

"Использование фальсифицированной косметики может привести к сильным аллергическим реакциям, ожогам и долгосрочному повреждению кожного барьера. Всегда покупайте продукцию у официальных продавцов. Если средство имеет странный запах, вызывает дискомфорт или отличается по текстуре — немедленно прекратите его использование", — предупреждает дерматолог.

При этом опасность несут не только подделки — даже грязные кисти для макияжа могут причинить вред.

Доктор Момен отмечает: "Грязные аппликаторы — частая причина акне, а также стафилококковых и грибковых инфекций. Со временем средства теряют свою стабильность, особенно это касается влажной косметики — например, туши или тонального крема, — создавая благоприятную среду для размножения бактерий".

Это может спровоцировать воспаления, раздражения, грибковые поражения кожи и глазные инфекции.

Смотрите видео - подделки косметики и как не купить неэффективный уход:

Эксперт YouTube-канала Т.glonza детально разобрала вопрос о том, что входит в состав корейской косметики. Дана детальная информация о том, для какого типа кожи подходит корейская косметика.

При этом также даны рекомендации о том, можно ли сочетать корейскую косметику с другими брендами и что купить из корейской косметики. Эксперты дали советы о том, как правильно использовать корейскую косметику.

Ранее сообщалось о том, как очистить спонж от косметики с помощью масла. Дерматолог утверждает, что ее рецепт для чистки косметических спонжей является наиболее эффективным методом, поскольку просто мыла и воды недостаточно.

Напомним, ранее Главред писал о том, какой символ указывает, сколько можно использовать косметику. На первый взгляд достаточно просто определить срок годности крема или маски, ведь производитель его указывает на упаковке, однако эта отметка часто ошибочна.

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Как подобрать уходовую косметику? В первую очередь при выборе уходовой косметики нужно обращать на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами. Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и другое. Тут необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

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