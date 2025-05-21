Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметика

Алексей Тесля
21 мая 2025, 17:35
112
Всё больше людей поддаётся влиянию блогеров и популярных личностей, покупая подделки и имитации брендов.
косметика
Эксперты советуют всегда тщательно проверять косметику / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Mateusz, Dach Pixabay/parallelykomi

Главное:

  • Дерматологи предостерегают от использования препаратов, приобретённых из ненадёжных источников
  • В продуктах косметики нередко содержатся запрещённые или скрытые ингредиенты
  • Всегда тщательно проверяйте косметику, чтобы избежать покупки подделок

На одном из сайтов продаж пользователь наткнулась на упаковку из четырёх аналогов известной помады всего за 5 фунтов (в то время как оригинал стоил 20 фунтов за штуку) и без раздумий оформила заказ.

Когда она нанесла тинт и оставила его на губах всего на пять минут (хотя производитель рекомендовал выдерживать 20), всё казалось в порядке, однако утром проснулась в ужасе, пишет The Sun.

Женщина почувствовала жгучую боль при открытии глаз и побежала в ванную — губы распухли втрое, и лицо выглядело так, будто вот-вот взорвётся.

Она говорит, что особую тревогу вызывает то, что при возникновении реакции связаться с продавцом почти невозможно. Название магазина одно, бренд на упаковке — другое, а на фотографии товара может быть указан вообще третий. Отследить происхождение продукции становится нереально.

Сегодня всё больше людей поддаётся влиянию блогеров и популярных личностей, покупая подделки и имитации брендов. Но не все аналоги одинаковы. Ведь при заказе онлайн гораздо сложнее убедиться, что товар действительно безопасен для здоровья.

Дерматолог-консультант доктор Софи Момен предостерегает от использования рецептурных препаратов и средств по уходу за кожей, приобретённых из ненадёжных источников — это может серьёзно навредить вашей коже.

По её словам, в подобных продуктах нередко содержатся запрещённые или скрытые ингредиенты — такие как кортикостероиды, гидрохинон или даже ртуть. Эти вещества могут вызывать истончение кожи, гормональные сбои, нарушение пигментации и другие необратимые последствия.

Доктор Момен подчёркивает: "Без консультации с врачом применение сильнодействующих компонентов вроде третиноина или стероидов может привести к тяжёлому раздражению, химическим ожогам или усугублению проблемы при отмене".

Она также советует всегда тщательно проверять косметику, чтобы избежать покупки подделок. Среди тревожных признаков — подозрительно низкая цена, незнакомый продавец, ошибки на упаковке, отсутствие информации о сроке годности или номер партии.

Настоящие косметические средства известных брендов проходят строгие проверки и соответствуют нормам безопасности. Подделки же могут содержать тяжёлые металлы, несертифицированные красители или быть загрязнены микробами.

"Использование фальсифицированной косметики может привести к сильным аллергическим реакциям, ожогам и долгосрочному повреждению кожного барьера. Всегда покупайте продукцию у официальных продавцов. Если средство имеет странный запах, вызывает дискомфорт или отличается по текстуре — немедленно прекратите его использование", — предупреждает дерматолог.

При этом опасность несут не только подделки — даже грязные кисти для макияжа могут причинить вред.

Доктор Момен отмечает: "Грязные аппликаторы — частая причина акне, а также стафилококковых и грибковых инфекций. Со временем средства теряют свою стабильность, особенно это касается влажной косметики — например, туши или тонального крема, — создавая благоприятную среду для размножения бактерий".

Это может спровоцировать воспаления, раздражения, грибковые поражения кожи и глазные инфекции.

Смотрите видео - подделки косметики и как не купить неэффективный уход:

Эксперт YouTube-канала Т.glonza детально разобрала вопрос о том, что входит в состав корейской косметики. Дана детальная информация о том, для какого типа кожи подходит корейская косметика.

При этом также даны рекомендации о том, можно ли сочетать корейскую косметику с другими брендами и что купить из корейской косметики. Эксперты дали советы о том, как правильно использовать корейскую косметику.

Ранее сообщалось о том, как очистить спонж от косметики с помощью масла. Дерматолог утверждает, что ее рецепт для чистки косметических спонжей является наиболее эффективным методом, поскольку просто мыла и воды недостаточно.

Напомним, ранее Главред писал о том, какой символ указывает, сколько можно использовать косметику. На первый взгляд достаточно просто определить срок годности крема или маски, ведь производитель его указывает на упаковке, однако эта отметка часто ошибочна.

Больше новостей:

Как подобрать уходовую косметику?

В первую очередь при выборе уходовой косметики нужно обращать на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами.

Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и другое. Тут необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

косметика
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

19:45Мир
Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

19:32Война
Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россию

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Последние новости

19:45

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

19:37

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в УкраинеВидео

19:32

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

19:25

Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

19:10

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россиюмнение

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
19:05

"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

19:00

Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

18:52

"Украинцы должны понять": названо главное и единственное условие завершения войны

18:39

Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

Реклама
18:23

Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

17:57

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с УкраинойВидео

17:49

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

17:35

Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметикаВидео

17:23

"СССР существует": советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

17:22

"Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

16:47

Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

16:15

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

16:11

Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

16:08

Плесень исчезнет навсегда: всего один цикл стиралки с "убойным" средствомВидео

16:05

Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

Реклама
16:01

Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

15:56

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Девам - быть осторожными, Ракам - просить помощи

15:55

Доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел: новый курс валют

15:38

Топ рецепт закуски, который покорил всех: шикарное блюдо за 10 минут

15:15

Почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии: украинцам дали объяснение

15:12

Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

14:55

Тревожный звонок: аналитик предупредил об угрозе российских обстрелов дронами

14:39

Нас обманывали годами: как на самом деле появился ДнепрВидео

14:28

Копеечное средство легко удалит пятна с одежды: раскрыт хитрый фокусВидео

14:18

Известный банк урезал лимиты на переводы: сколько можно отправить с 1 июня

14:18

До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

13:49

На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - деталиФото

13:34

Придется ли вытащить круглую сумму из кармана: сколько будет стоить газ в июне

13:00

Цена подскочила на 35%: популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью

12:59

"Среди дураков я впервые": пьяный Киркоров опустил россиянВидео

12:53

"Мечты Путина": Коваленко сказал, сможет ли РФ захватить 4 области до конца года

12:50

Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании - что известноВидео

12:44

Уже у госграницы: военный назвал направление масштабного штурма РФ

12:11

"Нас пытаются стереть": комбат "Магуры" объяснил, почему вышел с публичным заявлением

12:06

Дроны поразили Болховский завод РФ: в ЦПД озвучили масштаб последствий для врага

Реклама
12:04

Украинцам могут прекратить выплачивать пенсию: в ПФУ назвали две причины

11:49

Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, деталиВидео

11:33

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

11:14

Удлинят ноги и выделят из толпы: какие джинсы купить на лето 2025Видео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Змеям - обиды, Собакам - критика

11:10

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

10:54

Оккупанты хотят "вырваться": в ISW назвали два горячих направления на фронте

10:33

9 явных признаков того, что Вселенная вот-вот исполнит ваши желания

10:31

Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадениеВидео

10:28

Россияне в истерике: дроны атаковали важный завод РФ в Орловской области

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять