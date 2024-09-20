УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

Анна Косик
20 сентября 2024, 18:10
38
На первый взгляд достаточно просто определить срок годности крема или маски, ведь производитель его указывает на упаковке, однако эта отметка часто ошибочна.
Косметика
Какой символ указывает, сколько можно использовать косметику / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Не только еда, но и многие косметические и бытовые средства имеют свой срок годности. Ошибочно принято считать ориентиром указанный производителем срок годности рядом с датой производства.

Однако это не совсем соответствует действительности, сообщили в MedPark Hospital. Вся хитрость заключается в том, что после открытия средства оно остается пригодным в течение срока, который прописывается рядом со специальным значком.

PAO - период после открытия, обычно обозначается числом, например 6M, которое указывает на то, что использование продукта безопасно в течение шести месяцев после открытия. Обычно возле 6М или другого числа рядом с буквой нарисован символ баночки из-под крема.

видео дня

Рассмотрим на примере. Если срок годности вашего крема до сентября 2027 года, а рядом с символом стоит отметка 12М, это означает, что открыть крем вы можете до сентября 2026 года, или раньше. И с момента открытия им можно пользоваться 12 месяцев.

Поскольку пользоваться кремом, ориентируясь только на срок годности опасно, можно на каждую баночку наклеивать на нее наклейку с датой открытия, или датой, до которой средство можно использовать.

Что такое MedPark Hospital?

MedPark Hospital - больница, работающая под руководством медицинских профессионалов и руководителей с более чем 30-летним опытом работы в области здравоохранения. Больницу MedPark возглавляет доктор медицинских наук Понгпат Патанаванич. На сайте работники делятся ценными советами по безопасности здоровья и ухода.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

косметика уход за кожей лица интересные новости
Реклама

Главное за день

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

19:33 Синоптик
Три вопроса с "критическим значением": Зеленский провел "важную Ставку"

Три вопроса с "критическим значением": Зеленский провел "важную Ставку"

19:21 Украина
ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

18:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 21306

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой 7310

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает 5089

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

Самый большой котел : ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир 4730

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

Последние новости

19:57

Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии: в СМИ раскрыли детали

19:49

Нестандартные, но действенные лайфхаки: как заточить нож без точилки

19:46

Пострадали здания россиян: в РФ за одну ночь произошло аж три землетрясения

19:33

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

19:21

Три вопроса с "критическим значением": Зеленский провел "важную Ставку"

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
19:02

Кто-то слышал о красных линиях Запада?мнение

18:54

ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

18:53

Сил не хватает: оккупанты из РФ паникуют из-за потери инициативы на фронте

18:27

Украину накроет аномальное тепло: синоптик удивила прогнозом на октябрь и ноябрь

Реклама
18:17

Его родные на Луганщине: умер звезда "Лиги смеха"

18:10

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

17:01

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результатВидео

16:51

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

16:48

"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

Реклама
16:45

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

16:44

Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

16:21

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

16:00

Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

15:59

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:57

Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

15:41

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

15:39

Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

15:39

Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способВидео

15:37

Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

15:24

Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

15:19

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:00

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

14:52

Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – экспертВидео

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

Реклама
14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять