На первый взгляд достаточно просто определить срок годности крема или маски, ведь производитель его указывает на упаковке, однако эта отметка часто ошибочна.

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Какой символ указывает, сколько можно использовать косметику / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Не только еда, но и многие косметические и бытовые средства имеют свой срок годности. Ошибочно принято считать ориентиром указанный производителем срок годности рядом с датой производства.

Однако это не совсем соответствует действительности, сообщили в MedPark Hospital. Вся хитрость заключается в том, что после открытия средства оно остается пригодным в течение срока, который прописывается рядом со специальным значком.

PAO - период после открытия, обычно обозначается числом, например 6M, которое указывает на то, что использование продукта безопасно в течение шести месяцев после открытия. Обычно возле 6М или другого числа рядом с буквой нарисован символ баночки из-под крема.

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Рассмотрим на примере. Если срок годности вашего крема до сентября 2027 года, а рядом с символом стоит отметка 12М, это означает, что открыть крем вы можете до сентября 2026 года, или раньше. И с момента открытия им можно пользоваться 12 месяцев.

Поскольку пользоваться кремом, ориентируясь только на срок годности опасно, можно на каждую баночку наклеивать на нее наклейку с датой открытия, или датой, до которой средство можно использовать.

Что такое MedPark Hospital? MedPark Hospital - больница, работающая под руководством медицинских профессионалов и руководителей с более чем 30-летним опытом работы в области здравоохранения. Больницу MedPark возглавляет доктор медицинских наук Понгпат Патанаванич. На сайте работники делятся ценными советами по безопасности здоровья и ухода.

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