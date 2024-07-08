Как удалить пятно от тонального крема: что делать, чтобы справиться с пакостью

Как удалить пятно от тонального крема?
Способы удаления пятна от тонального крема - их множество, говорит блогерка Шона Скотт.
Жидкое средство для мытья посуды:
- Нанесите немного средства на пятно.
- Аккуратно потрите ватным диском или чистой тряпкой.
- Смойте теплой водой.
- Постирайте вещь как обычно.
Мицеллярная вода или тоник для лица:
- Смочите ватный диск мицеллярной водой или тоником.
- Протрите пятно.
- Повторяйте, пока пятно не исчезнет.
- Постирайте вещь как обычно.
Спирт (медицинский или нашатырный):
- Нанесите спирт на ватный диск (если ваша вещь не из деликатно ткани).
- Протрите пятно.
- Смойте теплой водой.
- Постирайте вещь как обычно.
Хозяйственное мыло:
- Натрите пятно хозяйственным мылом.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Потрите пятно и смойте теплой водой.
- Постирайте вещь как обычно.
Пятновыводитель:
- Используйте пятновыводитель, предназначенный для удаления пятен с косметики.
- Следуйте инструкциям на упаковке.
- Постирайте вещь как обычно.
Дополнительные советы:
- Чем раньше вы удалите пятно, тем легче это будет сделать.
- Не трите пятно, так как это может его размазать.
- Перед использованием любого чистящего средства протестируйте его на незаметном участке ткани.
Если пятно большое или застарелое, возможно, вам придется обратиться в химчистку.
Кто такая Шона Скотт?
Шона Скотт (Shonagh Scott) - профессиональный визажист и блогерка. По состоянию на июль 2024 года на ее YouTube-канал 636 тысяч подписчиков.
Чем отстирать тональный крем с брюк?
Удалить пятно от тонального крема с брюк можно несколькими способами, сообщает
Жидкое средство для мытья посуды:
- Нанесите немного средства на пятно.
- Аккуратно потрите ватным диском или чистой тряпкой.
- Смойте теплой водой.
- Постирайте вещь как обычно.
Мицеллярная вода или тоник для лица:
- Смочите ватный диск мицеллярной водой или тоником.
- Протрите пятно.
- Повторяйте, пока пятно не исчезнет.
- Постирайте вещь как обычно.
Спирт (медицинский или нашатырный):
- Нанесите спирт на ватный диск.
- Протрите пятно.
Важно - не используйте спирт на деликатных тканях. Смойте теплой водой. Постирайте вещь как обычно.
Хозяйственное мыло:
- Натрите пятно хозяйственным мылом.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Потрите пятно и смойте теплой водой.
- Постирайте вещь как обычно.
Пятновыводитель:
- Используйте пятновыводитель, предназначенный для удаления пятен с косметики.
- Следуйте инструкциям на упаковке.
- Постирайте вещь как обычно.
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