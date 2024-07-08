Как удалить пятно от тонального крема: что делать, чтобы справиться с пакостью

"Как отстирать тональный крем?" - очень много людей сталкиваются с этой проблемой. Главред решил максимально детально на этот вопрос ответить.

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Как отстирать тональный крем? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как удалить пятно от тонального крема?

Способы удаления пятна от тонального крема - их множество, говорит блогерка Шона Скотт.

Жидкое средство для мытья посуды:

Нанесите немного средства на пятно.

Аккуратно потрите ватным диском или чистой тряпкой.

Смойте теплой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Мицеллярная вода или тоник для лица:

Смочите ватный диск мицеллярной водой или тоником.

Протрите пятно.

Повторяйте, пока пятно не исчезнет.

Постирайте вещь как обычно.

Спирт (медицинский или нашатырный):

Нанесите спирт на ватный диск (если ваша вещь не из деликатно ткани).

Протрите пятно.

Смойте теплой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Хозяйственное мыло:

Натрите пятно хозяйственным мылом.

Оставьте на 10-15 минут.

Потрите пятно и смойте теплой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Пятновыводитель:

Используйте пятновыводитель, предназначенный для удаления пятен с косметики.

Следуйте инструкциям на упаковке.

Постирайте вещь как обычно.

Дополнительные советы:

Чем раньше вы удалите пятно, тем легче это будет сделать.

Не трите пятно, так как это может его размазать.

Перед использованием любого чистящего средства протестируйте его на незаметном участке ткани.

Если пятно большое или застарелое, возможно, вам придется обратиться в химчистку.

Кто такая Шона Скотт? Шона Скотт (Shonagh Scott) - профессиональный визажист и блогерка. По состоянию на июль 2024 года на ее YouTube-канал 636 тысяч подписчиков.

Чем отстирать тональный крем с брюк?

Удалить пятно от тонального крема с брюк можно несколькими способами, сообщает

Жидкое средство для мытья посуды:

Нанесите немного средства на пятно.

Аккуратно потрите ватным диском или чистой тряпкой.

Смойте теплой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Мицеллярная вода или тоник для лица:

Смочите ватный диск мицеллярной водой или тоником.

Протрите пятно.

Повторяйте, пока пятно не исчезнет.

Постирайте вещь как обычно.

Спирт (медицинский или нашатырный):

Нанесите спирт на ватный диск.

Протрите пятно.

Важно - не используйте спирт на деликатных тканях. Смойте теплой водой. Постирайте вещь как обычно.

Хозяйственное мыло:

Натрите пятно хозяйственным мылом.

Оставьте на 10-15 минут.

Потрите пятно и смойте теплой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Пятновыводитель:

Используйте пятновыводитель, предназначенный для удаления пятен с косметики.

Следуйте инструкциям на упаковке.

Постирайте вещь как обычно.

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