Зачем класть мыло в обувь после прогулки: секрет, о котором мало кто знает

Мыло поможет избавиться от неприятного запаха в обуви/ ua.depositphotos.com

Простое мыло может помочь избавиться от неприятного запаха в обуви, который довольно часто донимает многих людей и становится для них серьезной проблемой.

Не секрет, что пахучее мыло часто кладут в шкаф для того, чтобы одежда имела приятный аромат. Таким же образом это подручное средство может спасти ситуацию, когда становится актуальным вопрос, как быстро избавиться от запаха в обуви.

Мыло нужно положить в обувь сразу, как вы вернулись домой и сняли ее. Лучше оставить его там на ночь, но если у вас нет так много времени, то пусть полежит там хотя бы несколько часов.

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Можно применять как обычное туалетное мыло, так и различные варианты с парфюмированными добавками. Так вы сможете не только убрать неприятный запах, но и придать обуви легкие нотки того запаха, который вам нравится.

Такой лайфхак сэкономит не только время, но и силы, ведь вам не придется в очередной раз стирать вашу обувь. Это еще и сохранит их целостность, ведь частая стирка может обуви серьезно навредить.

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