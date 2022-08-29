Как наносить духи, чтобы запах держался весь день: 7 ценных секретов

Как наносить духи, чтобы запах держался весь день/ ua.depositphotos.com

Когда вы наносите свои любимые духи перед выходом из дома, хочется, чтобы нежный аромат продержался на коже как можно дольше. Однако не всегда результат оправдывает наши ожидания. Как бы мы не хотели, чтобы духи дольше держались, у них есть свое "рабочее время", по истечении которого от любимого запаха и следа не остается.

Кроме этого, неправильное хранение духов может повлиять на то, как долго будет держаться их запах. Так, нельзя хранить парфюмерию в ванной – там постоянно повышенная влажность и происходит перепад температур. Также нельзя держать флакон с духами в том месте, куда попадают прямые солнечные лучи.

Идеальное место, где можно хранить духи, должно быть темным и прохладным. Например, можно поставить их на полочке в какой-то из тумбочек, которая отдалена от отопительных приборов и батарей.

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Как наносить духи чтобы был шлейф

Чтобы шлейф от духов держался дольше, их нужно правильно наносить. Вот несколько правил, которых нужно придерживаться.

1. На кожу, а не одежду

Стоит наносить духи на кожу, а не на одежду. На одежде запах может продержаться дольше, однако его "звучание" будет совсем другим.

2. "Секретные" места

Есть несколько мест, на которые лучше всего наносить духи, чтобы они "раскрылись":

затылок,

запястья,

сгиб локтей,

ямка между грудями,

впадины под коленями.

Именно в этих местах кровеносные сосуды расположены ближе всего к коже, и тепло крови будет помогать запаху духов раскрыться.

3. Влага "консервирует" запах

В идеале духи наносить на влажную кожу, например, сразу после душа. Тогда во взаимодействии с влагой запах лучше раскроется и будет держаться значительно дольше.

4. Вазелин

Для того, чтобы духи дольше держались, можно воспользоваться вазелином. Средство наносим на места, куда собираемся нанести духи. Вместо вазелина можно также использовать другую основу – например, увлажняющий лосьон.

Такие средства помогут "закрепить" запах, чтобы он как можно дольше продержался на коже.

5. Нельзя тереть

После нанесения аромата места его "пребывания" нельзя тереть, ведь это ускорит выветривание запаха, и совсем скоро от него может не остаться ни следа.

6. Использовать в комплексе

Чтобы любимый запах подольше вас сопровождал, можно не только наносить на кожу духи, но и пользоваться средствами для ухода за кожей той же самой линейки одного бренда. Тогда аромат, который вы так любите, будет с вами весь день и даже дольше.

7. Духи на волосах

Чтобы сохранить запах духов на весь день, можно распылить небольшое количество любимого аромата на волосы. Нужно это делать с расстояния 20-30 см, а затем пройти через ароматное облако духов.

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