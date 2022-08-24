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Одежда всегда будет приятно пахнуть: 5 простых способов улучшить запах в шкафу

24 августа 2022, 07:10

Простые советы помогут не только избавиться от неприятного запаха в шкафу, но и обеспечить приятный аромат для вашей одежды.

Одежда, шкаф, лаванда
Как улучшить запах в шкафу/ ua.depositphotos.com, nexplorer.ru

Не так легко сохранить приятный аромат в шкафу с одеждой, когда каждая отдельная вещь вносит туда свои нотки запаха. А если какие-то из вещей вы не так часто надеваете, то в шкафу еще и может "завестись" запах затхлости.

В условиях плохой вентиляции и повышенной влажности вещи хорошо впитывают в себя различные запахи. А если на полках еще и окажется вещь, которая не успела хорошо высохнуть после стирки, или одежда, которая уже успела испачкаться после нескольких использований – то уже скоро весь шкаф будет пахнуть изнутри не очень приятно.

Однако есть ряд секретов, которые позволят обеспечить приятный аромат в шкафу с одеждой.

1. Пакетики с чаем

Чтобы улучшить запах в шкафу, можно держать в нем неиспользованные пакетики с ароматизированным чаем. Время от времени пакетики нужно заменять.

Количество пакетиков, которые стоит положить, будет зависеть от того, насколько яркий аромат они имеют.

2. Соль

Соль не поможет "ароматизировать" ваш шкаф, но эффективно устранит запах затхлости. Такой запах может появляться, если в шкафу есть лишняя влага, а соль сможет эту влагу впитать.

Когда соль через какое-то время затвердеет, ее нужно заменить.

3. Лаванда

Чтобы улучшить запах в шкафу, вы также можете использовать сушеную лаванду. Стоит лишь положить среди одежды несколько пучков этих цветов, и приятный запах из шкафа гарантирован.

Заменять такой природный ароматизатор нужно раз в месяц.

4. Мыло

Чтобы избавиться от неприятного запаха в шкафу с одеждой, туда можно положить мыло с приятным для вас ароматом. Класть его можно просто в упаковке.

5. Активированный уголь

Избавиться от запаха в шкафу можно с помощью активированного угля. Он эффективно впитывает в себя все запахи. Нужно поместить его в мешочек, который пропускает воздух, и положить или повесить в шкафу.

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