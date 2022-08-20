Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае/ ua.depositphotos.com

Кондиционер для одежды смягчает ваши вещи и дарит им стойкий приятный аромат. Именно поэтому все стараются применять его во время каждой стирки. Но на самом деле кондиционер, каким бы безвредным средством он ни казался, подходит не для всех вещей – некоторые он может не только повредить, но и непоправимо испортить. Поэтому полезно знать наперед, что нельзя стирать с кондиционером.

Перед стиркой лучше проверить, нет ли среди вашей одежды, которую вы собираетесь бросить в стиральную машинку, тех вещей, для которых кондиционер противопоказан.

Есть 8 категорий тканей, одежду из которых нельзя стирать с кондиционером.

1. Микрофибра

Это особый вид текстиля, который хорошо впитывает влагу и удерживает пыль. Чаще всего из такого материала производят салфетки для уборки дома.

Вещи из такого материала нужно стирать с мылом или обычным порошком, но никак не бросать в машинку с кондиционером. Ведь это средство создаст на ткани тонкую пленку, и в результате микрофибра потеряет все свои полезные свойства.

2. Спортивная одежда

В наше время спортивную одежду шьют преимущественно из специальных тканей, структура которых позволяет отводить влагу от тела. Часто такие ткани еще и пропитывают специальными веществами, которые не позволяют размножаться на поверхности одежды болезнетворным бактериям.

Если же такую одежду постирать с кондиционером, это средство полностью "забьет" пространство между волокнами, и выполоскать его оттуда уже вряд ли удастся.

3. Натуральный шелк

Такая ткань очень нежная и требует особого ухода. Ее можно стирать в стиральной машинке, но на деликатном режиме и без применения кондиционеров и ополаскивателей. Если вы используете кондиционер во время стирки шелка, на ткани могут появиться разводы.

4. Махровые полотенца

Довольно часто хозяйки задают себе вопрос, можно ли стирать махровые полотенца с кондиционером. И ответ здесь однозначный – нет. Постоянное применение кондиционера для таких полотенец "убивает" их возможность впитывать влагу. Как следствие полотенца потом плохо сохнут. А чем дольше они сохнут, тем сильнее от них начинает пахнуть сыростью.

5. Одежда с эластаном

Такое синтетическое волокно производители часто добавляют к другим материалам во время изготовления одежды. Поэтому стоит быть внимательными к ярлыкам на ваших вещах – эластан может быть не основным, а дополнительным материалом.

Наибольший процент эластана присутствует в капроновых колготках и белье для корректировки фигуры.

Как и в случае с некоторыми другими материалами, упомянутыми выше, кондиционер может "забивать" волокна, и ткань потеряет свои свойства.

6. Одежда, которая имеет огнеупорную пропитку

Из таких тканей могут шить детскую одежду, например, пижамы. Делается это для того, чтобы в непредвиденных обстоятельствах такие материалы могли избежать возгорания огнем и защитить ребенка.

Кондиционер просто сведет на нет такие полезные свойства материала, поэтому применять его для этих вещей нельзя.

7. Детская одежда

В целом детскую одежду можно стирать с кондиционером – это не запрещено. Однако делать это нужно с осторожностью, ведь агрессивные вещества потом могут ударить по здоровью ребенка, например, вызвать аллергическую реакцию на коже.

Если вы всё-таки хотите применять кондиционер, то лучше выбирать именно те средства, которые предназначение для использования во время стирки детской одежды.

8. Влагоотталкивающие ткани

Для того, чтобы ткань не промокала, ее обрабатывают специальными растворами. А вот кондиционер может очень навредить такой ткани, ведь он снижает ее способность отталкивать влагу в сотни раз.

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