Будут как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

Чтобы эффективно отбелить белые носки, можно воспользоваться одним из двух простых способов.
Довольно часто после стирки белые носки всё равно не выглядят достаточно чистыми. То остаются какие-то пятна, то подошва скорее серая, чем белая.
Отбеливатель, который мы добавляем в стиральную машинку непосредственно перед стиркой, не всегда эффективно справляется со своей задачей, если речь идет о белых носках. Ведь вернуть им прежнюю белизну не так уж легко.
Для того, чтобы носки после стирки были белоснежными, нужно приложить немного усилий еще до стирки.
Способ 1
Сначала стоит замочить носки в теплой воде, добавив туда гель для стирки или стиральный порошок, и оставить так отмокать. Затем достать вещи и прополоскать, после чего намылить хозяйственным мылом.
Далее носки стоит еще раз замочить, но уже в другом растворе. Для этого раствора нужно в 1 литре горячей воды растворить по две столовые ложки нашатырного спирта и кальцинированной соды. Через час нужно вынуть носки, прополоскать их и далее постирать либо в стиральной машинке, либо вручную.
Способ 2
Также для этого можно воспользоваться еще более быстрым способом, который также эффективно справится с задачей.
Намочите носки и натрите их хозяйственным мылом. После этого их нужно замочить в растворе со 100 мл воды и 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Примерно через 20 минут вещи можно вынуть из раствора, и далее прополоскать в чистой воде.
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