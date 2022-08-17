Будут как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

Как отстирать белые носки до идеального состояния/ Фото pixaby, ua.depositphotos.com

Довольно часто после стирки белые носки всё равно не выглядят достаточно чистыми. То остаются какие-то пятна, то подошва скорее серая, чем белая.

Отбеливатель, который мы добавляем в стиральную машинку непосредственно перед стиркой, не всегда эффективно справляется со своей задачей, если речь идет о белых носках. Ведь вернуть им прежнюю белизну не так уж легко.

Для того, чтобы носки после стирки были белоснежными, нужно приложить немного усилий еще до стирки.

Способ 1

Сначала стоит замочить носки в теплой воде, добавив туда гель для стирки или стиральный порошок, и оставить так отмокать. Затем достать вещи и прополоскать, после чего намылить хозяйственным мылом.

Далее носки стоит еще раз замочить, но уже в другом растворе. Для этого раствора нужно в 1 литре горячей воды растворить по две столовые ложки нашатырного спирта и кальцинированной соды. Через час нужно вынуть носки, прополоскать их и далее постирать либо в стиральной машинке, либо вручную.

Способ 2

Также для этого можно воспользоваться еще более быстрым способом, который также эффективно справится с задачей.

Намочите носки и натрите их хозяйственным мылом. После этого их нужно замочить в растворе со 100 мл воды и 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Примерно через 20 минут вещи можно вынуть из раствора, и далее прополоскать в чистой воде.

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