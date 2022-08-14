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Как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях: 10 главных правил

14 августа 2022, 17:04

Перьевую подушку можно постирать в стиральной машинке или же почистить без ее использования. В обоих случаях для сохранности изделия стоит соблюдать ряд правил.

Подушки, стирка, стиральная машина
Как почистить и постирать перьевую подушку дома/ ua.depositphotos.com, Instagram

Перьевая подушка, которая используется ежедневно, со временем накапливает в себе пот, пыль и грязь. В ней могут завестись клещи, и она может не только потерять свой презентабельный вид, но и начать неприятно пахнуть и стать опасной для здоровья.

Почистить и постирать перьевую подушку можно и в домашних условиях, главное соблюдать ряд правил.

Как стирать перьевую подушку в машинке-автомат

Перьевые подушки можно стирать в стиральной машинке. В этом случае способ стирки и условия будут отличаться в зависимости от размеров подушки.

Если подушка небольшая

1. В таком случае ее можно положить в стиральную машинку вместе с теннисными мячиками или специальными мячиками для стирки перьевых и пуховых изделий. Они сделают так, чтобы наполнитель не сбился и оставался таким же пушистым.

2. Если наперник очень плотный и плохо пропускает воду, то подушку перед стиркой лучше замочить.

3. Не стоит бросать в стиральную машину подушку с наперником, который практически износился – ведь он может не выдержать такую процедуру и порваться прямо в процессе стирки. Тогда перья могут легко засорить трубки и фильтры машинки. Лучше такую подушку положить в еще одну плотную наволочку на змейке.

4. Далее нужно правильно подобрать температуру-вода не должна быть горячей, стоит устанавливать не более 30-40 градусов. Также нужно выбрать правильное моющее средство – лучше брать жидкий гель, чем порошок, ведь галь лучше смоется с перья.

5. Наполнитель после стирки нужно тщательно просушить, вынув его из наперника.

Если подушка большая

1. Большие подушки, которые по размерам не помещаются в барабан стиральной машины, для стирки придется распороть, и тогда наперник и наполнитель постирать отдельно. Для стирки перьев нужно либо приобрести специальные чехлы, либо пошить их самостоятельно дома. Тогда по этим чехлам распределить перья, и стирать частями.

2. В таком случае необходимо выбирать деликатный режим стирки при температуре не выше 30-40 градусов. В качестве моющего средства также лучше выбрать жидкий гель, ведь он лучше вымоется. Только стоит подбирать тот, который не имеет сильного запаха, ведь потом на таких подушках будет тяжело спать.

3. Также будет лучше включить режим дополнительного полоскания.

4. После стирки перья нужно тщательно просушить. Лучше делать это в сухом теплом помещении, куда падают прямые солнечные лучи. Если же вы будете сушить на улице, то стоит это делать в безветренную погоду, а перья накрывать марлей или тонкой тканью. Время от времени нужно их перемешивать во время сушки.

5. Лучше стирать подушки летом, тогда они смогут высохнуть за один или два дня. Если же придется их сушить в холодную погоду, например, осенью или зимой, то на это уйдет больше времени. Как следствие это может обернуться появлением плесени внутри наполнителя.

Как почистить перьевые подушки без стирки

Подушки можно сделать более свежими, даже не бросая их в стиральную машинку. Будет достаточно использовать пароочиститель или утюг, который имеет функцию отпаривания. Для этого нужно подвесить подушку и пройтись паром по всей ее поверхности – лучше сделать это дважды. После этого изделие нужно хорошо просушить.

Горячий пар поможет избавиться от пыли и пылевых клещей, поэтому она частично может заменить стирку подушки полностью.

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