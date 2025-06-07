"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

По словам Селезнева, ситуация для Сум является очень сложной.

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Селезнев рассказал о ситуации на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Враг продвигается в Сумской области

Ситуация для Сум является очень сложной

Жителям Сум стоит быть готовыми к обороне города

В течение последней недели россияне активно продвигаются на Сумском направлении. Главная цель врага - создание так называемой санитарной или буферной зоны. Такую задачу Путин пытался реализовать на севере Харьковщины, однако продвижение было остановлено. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Он выразил надежду, что россияне дойдут до передовых оборонительных рубежей и не смогут продвигаться дальше.

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"Надеюсь, что генерал Артюх, бывший глава военно-гражданской администрации, сделал все необходимое для качественного обустройства фортификаций, чтобы те выполняли свое главное назначение. Но, опять же, учитывая динамику на поле боя - будем смотреть. Если произойдет прорыв через эти фортификации, это может свидетельствовать либо о совсем плохой работе военно-гражданской администрации, либо о том, что враг имеет преимущество в ресурсах настолько значительное, что способен пробиваться даже сквозь наши оборонительные сооружения", - сказал Селезнев.

В то же время он добавил, что ситуация для Сум очень сложная. Ведь враг активно обстреливает город.

"Поэтому я советую жителям Сум - хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина", - подчеркнул военный эксперт.

При этом Селезнев убежден, что основные усилия враг планирует сосредоточивать в Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка будут для россиян приоритетными целями.

Что известно о городе Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские войска меняют тактику штурмов и расширяют зону боевых действий вдоль границы Сумской области.

Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый рассказывал, что противник в Сумской области продвигается благодаря численному превосходству и непрерывным штурмам. По его словам, по состоянию на 5 июня враг оккупировал 10 населенных пунктов в Сумской области.

Недавно Главред со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что российские оккупанты наступают в Сумской области. Враг будет продолжать давить постоянно. В то же время он отметил, что военные были ко всему готовы и пытаются удерживать позиции.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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