"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

Российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил, говорит президент.

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РФ продолжит давить на Сумщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Российские оккупанты наступают в Сумской области. Враг будет продолжать давить постоянно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

В то же время президент отметил, что военные были ко всему готовы и пытаются удерживать позиции.

"Они будут это постоянно делать (давить - ред.). Для здесь нет ничего нового, здесь нет сюрпризов. Военные знают, что им делать, и делают все, что могут. Я вам честно рассказывал, какое из направлений они выберут главным - это было еще больше года назад, когда мы пошли на Курское направление. Мы считали, что все равно они начнут с Сум. У нас было понимание о востоке, Запорожье, Харьков, но мы понимали, что все вернется к Сумам. Это не новая операция, это просто еще одна волна наступления. Они будут это делать. В Сумах успеха у них нет. Поверьте, то что там происходит, к сожалению, есть серая зона, разрушены некоторые села, но это произошло не в один день", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что враг мог бы двигаться с большей скоростью, поэтому наши защитники реализовали Курскую операцию.

"Оккупация Сумщины, Харьковщины - это их желание. Сначала у них в желании была вся эта линия, потом они решили, что достаточно будет контролировать и разрушать Сумы и другие важные города - 30-40 км от границы. Затем они уменьшили до 7-10 км, потому что им не хватает сил", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне шли бы дальше, если бы у них хватало сил.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что российские войска концентрируют силы вблизи Харькова, однако текущих резервов недостаточно для проведения полноценного наступления.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, армия страны-агрессора России пытается расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока оккупанты дошли до первой линии украинских фортификаций.

В отчете аналитиков Института изучения войны сообщалось, что в Донецкой области россияне традиционно продолжали наступательные действия, впрочем подтвержденных успехов не достигли. Кроме одного направления - Торецкого.

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