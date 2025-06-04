Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

Врагу не удалось улучшить свое тактическое положение, поэтому он передислоцировал часть войск.

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Противник прорывается к ключевой трассе / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Минобороны РФ

Что сказал Маломуж:

Оккупанты под Константиновкой потерпели провал

Враг концентрирует большое количество личного состава на Покровском направлении

Оккупационные войска страны-агрессора России потерпели неудачу во время попыток улучшить свое тактическое положение в районе Константиновки, что в Донецкой области. Врагу пришлось отступить.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, теперь часть войск, задействованных под Константиновкой, противник перебросил на Покровское направление.

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"Покровское направление остается приоритетным для противника. Здесь широкая агломерация, и цель врага - выйти на ключевую трассу "Покровск - Константиновка". Российские силы неоднократно проводили тактические операции по захвату Константиновки, а в дальнейшем разворачивали удары и наступательные операции на Краматорск, Славянск и Дружковку, чтобы попытаться захватить всю Донецкую область", - пояснил генерал.

Маломуж отметил, что сейчас россияне готовы применять все возможные средства, лишь бы продвинуться на этом направлении. Например, теперь с дополнительной живой силой армия РФ пытается создать очаги окружения определенных сил украинских войск.

"Однако мы контратакуем, поэтому перспектив здесь у врага нет. При этом ситуация остается тяжелой, поскольку враг дополнительно наращивает ресурсы", - отметил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты штурмуют украинские позиции по всей линии фронта, а самыми сложными являются два направления - Сумское и Покровское.

Ранее сообщалось, что продвижение армии страны-агрессора РФ на Сумщине продолжается. В частности, противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские войска концентрируют силы вблизи Харькова, однако текущих резервов недостаточно для проведения полноценного наступления.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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