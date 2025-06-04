Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

Эксперт объяснил, что на самом деле Трамп может делать по отношению к Путину.

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Трамп на самом деле боится что-то сказать "не так" в сторону Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

Трамп не будет подталкивать Россию к экономическому краху

Президент США боится обидеть Путина

Украина может надеяться на поддержку европейский стран

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что якобы кремлевский диктатор Владимир Путин сошел с ума и не представляет, от чего страна-агрессор Россия была спасена.

Однако эти слова не стоит воспринимать как сигнал о готовности Штатов действовать жестче в сторону РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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Дональд Трамп / Инфографика: Главред

По его словам, Трамп ничего не будет делать по отношению к России и непосредственно Путину, ведь когда он говорит о диктаторе, то боится его обидеть или задеть.

"В общем, Трамп ничего не сделает России и Путину. Трамп - это лучшее оружие, лучшее ПВО Российской Федерации, лучшая защита экономики и тому подобное. Трамп обеспечивает безопасность России", - подчеркнул эксперт.

Жданов считает, что в этой ситуации единственной надеждой Украины является Европейский Союз, страны-члены которого могут поставлять необходимое оружие.

"Я давно говорил, что потенциал у Европы очень большой, она его глубоко прячет и не хочет делиться. Вспомните заявление премьер-министра Дании, которая с полгода назад сказала, что Европа должна открыть глаза, проснуться и "дать Украине столько оружия, сколько надо, а себе потом мы сделаем". Пока европейцы не преодолеют этот страх, у нас здесь будет "тяни-толкай". Но, в принципе, Европа сегодня может обеспечить нам ведение боевых действий", - добавил он.

Давление США на Россию - последние новости

Напомним, пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США готовы оперативно усилить давление на Россию при необходимости, и инициатива в Сенате по внедрению "экстремальных" санкций против государства-агрессора демонстрирует решимость Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что российский лидер Владимир Путин продолжает игнорировать мирные инициативы, предложенные США, поэтому Белый дом ищет более жесткие методы воздействия на Кремль.

Недавно, как писал Главред, сам Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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