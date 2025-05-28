США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

США готовы оказывать максимальное давление на Россию и у Дональда Трампа есть достаточно инструментов для принуждения диктатора Путина, отметили в Госдепе.

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Америка готова оказать максимальное давление на Россию - Госдеп США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

США готовы ввести экстремальные санкции против РФ

Законопроект по РФ уже является сигналом о решимости США

США готовы оперативно усилить давление на Россию при необходимости, и инициатива в Сенате по внедрению "экстремальных" санкций против государства-агрессора демонстрирует решимость Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.

Она подчеркнула, что даже само появление такого законопроекта, независимо от его принятия, уже служит четким сигналом о готовности США действовать. По словам Брюс, вскоре об этой решимости узнает и российское общество.

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"Это тот законопроект, который, независимо от того, что может сделать Сенат, сигнализирует о том, что мы готовы действовать быстро, что Америка готова оказать максимальное давление, если хотите, на Россию. И у президента в его ящике с инструментами много инструментов. Он явно человек, который имеет конечную цель, и он намерен ее достичь. Путин это понимает", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп вновь выразил разочарование из-за масштабных ударов РФ по Украине. Несмотря на это, Соединенные Штаты пока воздерживаются от введения жестких санкций против России, чтобы не навредить потенциальной сделке.

Между тем сенатор-республиканец Чак Грассли призвал администрацию Трампа ответить на последние воздушные удары со стороны РФ и ввести санкции против агрессора.

По информации Politico, Трамп начинает терять терпение в отношении российского диктатора Путина, в частности из-за его равнодушной реакции на предложение о перезагрузке отношений после достижения мира. Однако окончательного решения относительно дальнейших шагов президент США еще не принял. Источник в американской администрации отметил, что Путин рискует разрушить возможность диалога, которую Трамп до сих пор оставлял открытой.

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