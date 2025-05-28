США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

О чем говорится в материале:
- США готовы ввести экстремальные санкции против РФ
- Законопроект по РФ уже является сигналом о решимости США
США готовы оперативно усилить давление на Россию при необходимости, и инициатива в Сенате по внедрению "экстремальных" санкций против государства-агрессора демонстрирует решимость Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.
Она подчеркнула, что даже само появление такого законопроекта, независимо от его принятия, уже служит четким сигналом о готовности США действовать. По словам Брюс, вскоре об этой решимости узнает и российское общество.
"Это тот законопроект, который, независимо от того, что может сделать Сенат, сигнализирует о том, что мы готовы действовать быстро, что Америка готова оказать максимальное давление, если хотите, на Россию. И у президента в его ящике с инструментами много инструментов. Он явно человек, который имеет конечную цель, и он намерен ее достичь. Путин это понимает", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп вновь выразил разочарование из-за масштабных ударов РФ по Украине. Несмотря на это, Соединенные Штаты пока воздерживаются от введения жестких санкций против России, чтобы не навредить потенциальной сделке.
Между тем сенатор-республиканец Чак Грассли призвал администрацию Трампа ответить на последние воздушные удары со стороны РФ и ввести санкции против агрессора.
По информации Politico, Трамп начинает терять терпение в отношении российского диктатора Путина, в частности из-за его равнодушной реакции на предложение о перезагрузке отношений после достижения мира. Однако окончательного решения относительно дальнейших шагов президент США еще не принял. Источник в американской администрации отметил, что Путин рискует разрушить возможность диалога, которую Трамп до сих пор оставлял открытой.
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Что такое Государственный департамент США?
Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.
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