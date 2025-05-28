Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного 'взлета': новый курс валют

Курс доллара упал впервые после четырех дней роста.

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Курс доллара внезапно "пошел вниз" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 29 мая

Какой курс евро установил НБУ

Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара США на четверг, 29 мая. Это первое снижение курса после четырех дней подряд роста американской валюты. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 29 мая 2025 года установлен на уровне 41,5903 гривен за 1 доллар, что на 0,0855 гривен меньше по сравнению с предыдущим показателем. Это свидетельствует о незначительном укреплении национальной валюты.

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Евро также подешевел на 29 мая. Официальный курс составит 47,0761 гривен за 1 евро. То есть гривня укрепилась на 23 копейки.

По данным регулятора, на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару составили 41,55-41,58 грн за доллар, а по евро - 47,02-47,04 грн за евро. В то же время на наличном валютном рынке курс доллара остался без изменений - 41,80 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на среду, 28 мая, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 41,68 грн/долл., гривня ослабла на 11 копеек. Курс евро - 47,31 грн, гривня потеряла 1 копейку.

Также в июне курс доллара в Украине будет оставаться стабильным, но с возможным постепенным ростом до 42 грн, считает директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой. По его прогнозу, доллар будет торговаться в пределах 41,6-42 грн, евро - 45,5-47 грн.

Как сообщал Главред, глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что концепция дизайна гривни, утвержденная еще в 1992 году, устарела и требует переосмысления. НБУ предлагает начать всеукраинское обсуждение обновленного вида национальной валюты, которая должна отражать современную историю, ценности и отход от всего, что связывает Украину с Россией.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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