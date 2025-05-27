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Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

Мария Николишин
27 мая 2025, 17:01
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Официальный курс валют на 28 мая.
Доллар непрерывно растет, а евро может побить 'рекорд': новый курс валют
Курс доллара на 28 мая / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара и евро в среду
  • На сколько ослабла гривна

На среду, 28 мая, в Украине установлен новый официальный курс валют. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, курс доллара к гривне в среду будет на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Стоит добавить, относительно европейской валюты гривна также немного ослабила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривна потеряла 1 копейку.

В то же время, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,67 - 41,70 грн/долл., а евро - 47,36 - 47,38 грн/евро.

Доллар непрерывно растет, а евро может побить 'рекорд': новый курс валют
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что весна на валютном рынке Украины прошла достаточно стабильно. За три месяца официальный курс доллара США не поднялся до уровня начала года - 42,02 гривни за доллар.

Кандидат экономических наук и независимый экономический эксперт Александр Хмелевский считает, что потенциальное обострение торгового конфликта между США и Китаем может спровоцировать снижение курса доллара.

Также известно, что Национальный банк Украины сейчас поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна только в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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