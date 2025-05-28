Украинцам грозит депортация: за что могут выслать из Польши, Германии, Чехии

Обжалование решения о депортации возможно, но не всегда гарантирует успех в отмене выселения.

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Топ причин депортации иностранцев из ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

За что украинцев могут депортировать из Европы в 2025 году

Как иностранцам избежать депортации из стран ЕС

Иностранные граждане, в том же числе украинцы, которые находятся в Европейском Союзе с нарушением миграционных правил, рискуют быть депортированными. Это касается, как объясняют эксперты Новости.LIVE, в частности тех, кто находится в стране без действующей визы, вида на жительство или нарушил условия въезда.

В подобных случаях страны, такие как Польша, Германия и Чехия, могут применять процедуру принудительного возвращения на родину. Обжалование таких решений не всегда помогает избежать депортации.

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Когда могут депортировать из Польши?

Во всех государствах ЕС действуют схожие правила пребывания иностранцев, поэтому причины депортации из Польши в основном перекликаются с другими странами. Самые частые причины вот такие:

отсутствие визы или другого документа, позволяющего легальное пребывание;

попытка нелегального пересечения границы;

содействие другим лицам в незаконном въезде;

просроченные документы;

поддельные визы или разрешения;

совершение преступления.

Хотя иностранец может подать апелляцию на решение о депортации, это вовсе не гарантирует отмену действия. На период рассмотрения жалобы человеку разрешается оставаться в стране.

Когда могут депортировать из Германии?

Для законного пребывания в Германии необходимо получить разрешение на проживание, он называется Aufenthaltserlaubnis. В случае отказа в предоставлении такого разрешения, лицо должно покинуть страну в течение шести месяцев. На границе выдается специальный документ - Grenzübergangsbescheinigung.

Среди типичных причин депортации:

ведение коммерческой деятельности без регистрации;

уклонение от налогов;

нарушение таможенных норм;

представление ложных персональных данных;

нелегальное трудоустройство или работа без соответствующей визы.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Когда могут депортировать из Чехии?

В Чехии правила применяются аналогичные. Отсутствие действительного визового или разрешительного документа является достаточным основанием для выселения. В этот список также входят:

нелегальная трудовая деятельность;

предоставление поддельных документов работодателю;

превышение разрешенного срока пребывания;

внесение данных в Шенгенскую информационную систему (SIS) или в базу нежелательных лиц.

Если лицо попадает в такие реестры, возвращение в Украину становится почти неизбежным.

Беженцы из Украины за границей - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Economist, беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда. Два года назад 74% планировали вернуться в Украину, а по состоянию на сегодня их 43%.

В то же время в Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения. Польская система социальной помощи постоянно претерпевает изменения и послевыборный период не станет исключением.

А вот президент США Дональд Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев. Однако критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США.

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