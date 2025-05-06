"Задолженность по кредиту": украинцам рассылают SMS от псевдо-Ощадбанка

ЦПД рекомендует проверять информацию на официальных сайтах банков.

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Фейковые чат-боты маскируются под Ощадбанк / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео Ютуб (@Oschadbank)

О чем предупреждает ЦПД:

Злоумышленники создали фейковые чат-боты, имитирующие стиль "Ощадбанка"

Это мошенническая схема, целью которой является завладение банковскими данными пользователей

Якобы от имени "Ощадбанка" украинцам массово присылаются сообщения о "задолженности по кредиту". Более того, как рассказали в Центре противодействия дезинформации, такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка.

Мошенники даже додумались создать фейковые чат-боты, которые копируют фирменный стиль финучреждения.

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Однако вестись на такую "заманушку" не стоит - как объясняет ЦПД, на самом деле это очередная мошенническая схема. Главной целью злоумышленников является завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий.

"Ни в коем случае не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не пользуйтесь фейковыми чат-ботами, не вводите свои персональные данные и блокируйте номер отправителя, от которого поступило подобное SMS", - говорится в сообщении.

ЦПД напоминает, что всю актуальную информацию можно найти на официальных сайтах банков.

Мошеннические схемы с банками в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, накануне сообщалось о том, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Кроме этого, украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники звонят, выдавая себя за работников банка и утверждают, что с карты якобы были осуществлены несколько незначительных транзакций на территорию страны-агрессора в течение последних 20 минут.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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