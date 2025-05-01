Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

Рост тарифов связан с привязкой к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

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Какой тариф ждет резкое подорожание уже с мая / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

С 3 мая 2025 года в Украине значительно вырастет стоимость апостиля на официальные документы

Изменения касаются документов судов, архивов, юстиции и нотариально заверенных бумаг

С 3 мая 2025 года украинцам придется значительно больше платить за апостиль - специальный штамп, необходимый для официального признания документов за рубежом. Новые тарифы уже обнародовало Министерство юстиции Украины. Изменения касаются документов судов, архивов, юстиции, а также бумаг, заверенных нотариусами.

Стоимость оформления апостиля для физических лиц составит 610 гривен, а для юридических - 1060 гривен.

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До этого времени цена оставалась неизменной с 2003 года и составляла всего 51 гривну, что делает новые расценки в 12-20 раз выше, в зависимости от типа заявителя.

Как пояснил народный депутат Игорь Фрис в Facebook, новые тарифы привязывают к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному по состоянию на 1 января каждого года.

"Плата за апостиль (специальный штамп, который подтверждает действительность официального документа за рубежом) не менялась с 2003 года. Она была всего 51 гривна. Теперь стоимость возрастет: для физических лиц - до 610 гривен, для юридических лиц - до 1060 гривен. Это решение начнет действовать с 3 мая 2025 года", - пишет депутат.

Как вывод, апостиль для физических лиц будет обходиться в 0,2 прожиточного минимума, а для юридических - в 0,35. Итоговая сумма будет округляться до 10 гривен.

Апостиль нужен на различные типы документов: дипломы, свидетельства о рождении или браке, судебные постановления, медицинские справки и тому подобное. Часто требуется двойное апостилирование - на оригинал и на перевод.

Рост тарифов в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку. Предполагается начало постепенного приведения тарифов к экономически обоснованным уровням с 2026 года.

В то же время в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги.

Однако украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет. Отмечается, что потребители рискуют остаться без электроэнергии не только из-за несвоевременной оплаты счетов, но и по другим причинам.

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Что такое Министерство юстиции Украины? Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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