С украинцев сдирают деньги за коммуналку: что известно о мошеннической схеме

Многие украинцы отдали деньги за коммунальные услуги не в те руки.

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Украинцам следует внимательно проверять реквизиты для оплаты квитанций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в киберполиции:

Украинцам присылают фейковые квитанции за коммунальные услуги

Подделки присылают как и по почте, так и онлайн

Отличить фейковую платежку от реальной можно самостоятельно

Украинцы в последнее время все чаще находят в своих почтовых ящиках поддельные платежки за коммунальные услуги. Об этом сообщает украинский проект BRAMA.

Полученные через почту документы выглядят как официальные квитанции, однако в них изменены банковские реквизиты и часто завышены суммы к оплате. Таким образом мошенники надеются нажиться на украинцах.

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Подделки обычно распространяют не только через обычные почтовые ящики, но и по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях.

Чтобы обезопасить себя и родных от новой мошеннической схемы специалисты советуют провести детальную проверку квитанций, а именно:

Реквизиты для оплаты на сайте компании, которая является поставщиком услуг;

Сумму, которая не должна быть завышенной, или же не соответствовать предыдущим платежам;

Отправителя, который должен быть коммунальной службой, а не частным лицом или неизвестной организацией.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные платежки в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Днепре ввели выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения.

Накануне стало известно, что с 1 мая 2025 года в Украине некоторые потребители получат дополнительную квитанцию за оплату новой услуги по техническому обслуживанию зданий.

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Что такое BRAMA? BRAMA - проект, созданный волонтерами и неравнодушными гражданами при поддержке Департамента киберполиции, главной идеей которого является противодействие информационной экспансии врага, пишет Википедия.

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