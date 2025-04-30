С украинцев сдирают деньги за коммуналку: что известно о мошеннической схеме

Что сообщили в киберполиции:
- Украинцам присылают фейковые квитанции за коммунальные услуги
- Подделки присылают как и по почте, так и онлайн
- Отличить фейковую платежку от реальной можно самостоятельно
Украинцы в последнее время все чаще находят в своих почтовых ящиках поддельные платежки за коммунальные услуги. Об этом сообщает украинский проект BRAMA.
Полученные через почту документы выглядят как официальные квитанции, однако в них изменены банковские реквизиты и часто завышены суммы к оплате. Таким образом мошенники надеются нажиться на украинцах.
Подделки обычно распространяют не только через обычные почтовые ящики, но и по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях.
Чтобы обезопасить себя и родных от новой мошеннической схемы специалисты советуют провести детальную проверку квитанций, а именно:
- Реквизиты для оплаты на сайте компании, которая является поставщиком услуг;
- Сумму, которая не должна быть завышенной, или же не соответствовать предыдущим платежам;
- Отправителя, который должен быть коммунальной службой, а не частным лицом или неизвестной организацией.
Коммунальные платежки в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.
Ранее сообщалось, что в Днепре ввели выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения.
Накануне стало известно, что с 1 мая 2025 года в Украине некоторые потребители получат дополнительную квитанцию за оплату новой услуги по техническому обслуживанию зданий.
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Что такое BRAMA?
BRAMA - проект, созданный волонтерами и неравнодушными гражданами при поддержке Департамента киберполиции, главной идеей которого является противодействие информационной экспансии врага, пишет Википедия.
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