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Плюс тысяча к коммуналке: кому из украинцев придется платить больше и за что

Анна Косик
15 апреля 2025, 10:48
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Некоторым украинцам в мае придется заплатить за новую услугу.
Счетчик, деньги
Стоимость услуги будет зависеть от многих факторов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Некоторые украинцы получат третью квитанцию за газ
  • Квитанции будут приходить раз в 3 или 5 лет
  • Тариф на газ в мае останется неизменным

С 1 мая 2025 года в Украине некоторые потребители получат дополнительную квитанцию за оплату новой услуги по техническому обслуживанию зданий. Об этом сообщили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

Платить больше за газ будут жители многоквартирных домов, в которых работает новый сервис. Протяженность сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании - все это влияет на стоимость услуги. Цена на услугу также зависит от населенного пункта и в среднем составляет до тысячи гривен.

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Важно заметить, что квитанции за техобслуживание здания не будут поступать ежемесячно. Если газовым сетям в доме более 25 лет - жители будут получать квитанцию раз в 3 года. Если же газовым сетям менее 25 лет - раз в 5 лет.

В то же время стоимость природного газа для населения остается неизменной - 7,96 грн за 1 куб. м. благодаря мораторию на повышение цен на время военного положения.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 по 30 апреля 2025 года, несмотря на многие предостережения экспертов о вероятности поднятия тарифа на электроэнергию, украинцы будут платить за свет все еще 4,32 грн/кВт-час.

Ранее сообщалось, что до 15 апреля субсидии рассчитываются с учетом отопительного сезона. После 30 апреля их сумма будет пересмотрена для неотапливаемого периода.

Накануне стало известно, что Госпродпотребслужба рекомендует гражданам тщательно проверять счета за коммунальные услуги. Если возникают сомнения относительно правильности начислений, необходимо проверять документы и требовать разъяснения по расчету тарифов, а также обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы в случае выявления нарушений.

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Что такое Газораспределительные сети Украины?

ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия.

Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

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