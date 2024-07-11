Цифры в квитанциях скачут гигантскими прыжками: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине всерьез выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства (общее подорожание с июня 2022 года по июнь 2023 года составило 15,2%). При этом больше всего увеличились расценки на электричество – сразу на 69,7%. Об этом сообщает Госстат.
На втором месте, по его данным, уборка мусора – 17,1%. Замыкают тройку лидеров содержание и ремонт жилья, расценки на которые увеличились на 12,6%.
Кроме того подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – подорожали на 2,4%;
- водоснабжение – на 0,8%.
- Тарифы на газ пока остались на прежнем уровне, а вот горячая вода и отопление подешевели – хотя и крайне минимально (на 0,2%).
- Как изменились тарифы за месяц
- Ощутимо выросли цены на услуги ЖКХ и по сравнению с маем – на 11,9%. При этом изменились расценки только на две услуги:
- электроэнергия подорожала на 69,7%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине
Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения
В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.
Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.
"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.
А 8 января 2024 года стало известно, что Кабмин отменил вышеуказанный мораторий.
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