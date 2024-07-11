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Цифры в квитанциях скачут гигантскими прыжками: как в Украине подорожала коммуналка

Дмитрий Видоменко
11 июля 2024, 15:58обновлено 11 июля, 16:31
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В Украине значительно выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июня 2022 года по июнь 2023-го составило 15,2%, сообщает Госстат.
тариф на воду
Тарифы на ЖКХ выросли: сколько нужно платить за коммуналку в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине всерьез выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства (общее подорожание с июня 2022 года по июнь 2023 года составило 15,2%). При этом больше всего увеличились расценки на электричество – сразу на 69,7%. Об этом сообщает Госстат.

На втором месте, по его данным, уборка мусора – 17,1%. Замыкают тройку лидеров содержание и ремонт жилья, расценки на которые увеличились на 12,6%.

Кроме того подорожали:

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  • услуги по управлению многоквартирными домами – подорожали на 2,4%;
  • водоснабжение – на 0,8%.
  • Тарифы на газ пока остались на прежнем уровне, а вот горячая вода и отопление подешевели – хотя и крайне минимально (на 0,2%).
  • Как изменились тарифы за месяц
  • Ощутимо выросли цены на услуги ЖКХ и по сравнению с маем – на 11,9%. При этом изменились расценки только на две услуги:
  • электроэнергия подорожала на 69,7%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.
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Что такое жилищное-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине

Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения

В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.

Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.

А 8 января 2024 года стало известно, что Кабмин отменил вышеуказанный мораторий.

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