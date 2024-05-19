Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

В Украине вернули штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг, принудительное взыскание задолженности и возможность отключения от услуг для должников

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Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке? / Коллаж: Главред, фото УНИАН

В Украине с начала нынешнего года вернули штрафы и пеню за неуплату коммунальных услуг, принудительное взыскание задолженности и возможность отключения от услуг для должников, кроме временно оккупированных страной-агрессором РФ территорий и зон, где идут боевые действия. Эти меры были возобновлены в соответствии с постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года за №1405.

Должникам могут начислять пеню до 0,01% за день просрочки и принудительно взимать долги через трибунал.

Мораторий начисления и взыскания неустойки, взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в случае неуплаты на всей территории Украины был введен 5 марта 2022 года соответствующим документом Кабмина.

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Как наказывают в Украине за неуплату коммуналки

В 2024 году запрет на штрафование за неуплату ЖКУ продолжат на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия.

Для остальной территории Украины постановление Кабмина от 29 декабря 2023 возвращает:

начисление штрафов и пени за неуплату ЖКУ;

взыскания задолженности через суд;

возможность отключения от коммунальных услуг должников.

Заявление о временном отсутствии потребителя

Нововведением является обязательное представление заявления о временном отсутствии в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней. Заявление вместе с документальным подтверждением можно подавать либо в электронной, либо в бумажной форме (и оно должно обновляться каждые полгода).

Подтвердить факт отсутствия могут следующие документы:

Справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения;

Справки о прохождении военной службы;

справки об отбывании наказания;

документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.

Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине

Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения

В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.

Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.

А 8 января 2024 года стало известно, что Кабмин отменил вышеуказанный мораторий.

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