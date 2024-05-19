Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

В Украине с начала нынешнего года вернули штрафы и пеню за неуплату коммунальных услуг, принудительное взыскание задолженности и возможность отключения от услуг для должников, кроме временно оккупированных страной-агрессором РФ территорий и зон, где идут боевые действия. Эти меры были возобновлены в соответствии с постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 года за №1405.
Должникам могут начислять пеню до 0,01% за день просрочки и принудительно взимать долги через трибунал.
Мораторий начисления и взыскания неустойки, взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения в случае неуплаты на всей территории Украины был введен 5 марта 2022 года соответствующим документом Кабмина.
Как наказывают в Украине за неуплату коммуналки
В 2024 году запрет на штрафование за неуплату ЖКУ продолжат на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия.
Для остальной территории Украины постановление Кабмина от 29 декабря 2023 возвращает:
- начисление штрафов и пени за неуплату ЖКУ;
- взыскания задолженности через суд;
- возможность отключения от коммунальных услуг должников.
- Заявление о временном отсутствии потребителя
Нововведением является обязательное представление заявления о временном отсутствии в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней. Заявление вместе с документальным подтверждением можно подавать либо в электронной, либо в бумажной форме (и оно должно обновляться каждые полгода).
Подтвердить факт отсутствия могут следующие документы:
- Справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения;
- Справки о прохождении военной службы;
- справки об отбывании наказания;
- документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине
Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения
В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.
Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.
"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.
А 8 января 2024 года стало известно, что Кабмин отменил вышеуказанный мораторий.
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