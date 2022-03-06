Можно ли не платить за коммуналку во время войны: ответ Кабмина

Кабмин запретил штрафы за неуплату коммуналки во время военного положения/ УНИАН

Украинский Кабинет министров запретил начисление и взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения. С таким заявлением выступил руководитель Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнул чиновник.

В случае же неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.

"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", ‒ подытожил Чернышев.

Читайте такжеТретий раунд переговоров России и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ

Реклама

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел мораторий на выполнение обязательств перед Россией и связанными с ней лицами.

Согласно постановлению №187 от 3 марта, правительство для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией России установило запрет на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются РФ или связанные с государством-агрессором лица,