Можно ли не платить за коммуналку во время войны: ответ Кабмина

В рамках заседания правительства 6 марта было принято решение об оплате жилищно-коммунальных услуг населением в условиях военного положения.
Украинский Кабинет министров запретил начисление и взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения. С таким заявлением выступил руководитель Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев.
"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнул чиновник.
В случае же неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.
"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", ‒ подытожил Чернышев.
Читайте такжеТретий раунд переговоров России и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ
Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел мораторий на выполнение обязательств перед Россией и связанными с ней лицами.
Согласно постановлению №187 от 3 марта, правительство для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией России установило запрет на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются РФ или связанные с государством-агрессором лица,