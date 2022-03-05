Кабмин ввел мораторий на выполнение обязательств перед Россией и связанными с РФ лицами

Кабинет министров Украиныввел мораторий на выполнение обязательств перед Россией и связанными с ней лицами.

Согласно постановлению №187 от 3 марта, правительство для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией России установило запрет на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются РФ или связанные с государством-агрессором лица, пишет Интерфакс.

В частности:

граждане русской Федерации;

юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ;

юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является РФ, гражданин РФ или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательства РФ.

"Указанное ограничение не применяется к гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях, и юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях или исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях", - сказано в документе.

Кроме того, мораторий действует на отчуждение, передачу в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с государством-агрессором, кроме бесплатного отчуждения в пользу государства Украины.

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Также запрет распространяется на отчуждение, передачу в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания в пользу лиц, связанных с государством -агрессором, либо в пользу Российской Федерации.

Вместе с этим правительство установило, что: сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, определенного пунктом 1 этого постановления, в том числе если ими предусматривается соответствующее отчуждение в будущем, являются ничтожными; нотариальное удостоверение сделок, нарушающих мораторий, запрещается.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, но не более одного месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора. Они наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

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