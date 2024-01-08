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Украинцам за долги смогут отключать свет: Кабмин отменил мораторий

Андрей Ганчук
8 января 2024, 17:51обновлено 8 января, 18:29
Свет за долги по-прежнему не будут отключать двум категориям украинцев и лицам, которые потеряли жилье в результате развязанной Россией войны.
Свет, коммуналка
Кабмин разрешил поставщикам электроэнергии отключать свет бытовым потребителям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине отменили мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг во время действия режима военного положения. Поставщики электроэнергии теперь будут иметь право отключать свет бытовым потребителям, которые задолжали за коммуналку. Однако по-прежнему не будут отключать электроэнергию на территориях, где идут боевые действия, и в оккупированных агрессором Россией регионах.

Как сообщили в энергетической компании YASNO, Кабинет министров внес изменения в свое постановление, согласно которому поставщики могут отключать свет должникам, не проживающим на территориях, где идут боевые действия.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует оплату жилищно-коммунальных услуг во время войны. Таким образом, поставщики электроэнергии теперь имеют право налагать штрафы и отключать должников, не проживающих на территории, где идут военные действия", - указано в сообщении.

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Что изменится для потребителей электроэнергии

Поставщики теперь смогут начислять и взимать пеню и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за ЖКХ-услуги;

Приостанавливать или полностью останавливать поставки электроэнергии в случае несвоевременной или же неполной оплаты услуг.

Для кого мораторий на взыскание долгов за ХКХ-услуги остается в силе

Для людей, которые проживают на территориях, где идут боевые действия

Лиц, которые живут на временно оккупированных Россией территориях.

"В то же время для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Россией, эти санкции не применяются", - отметили в компании.

Такие же нормы касаются и людей, чье имущество было разрушено в результате боевых действий. Если человек не живет в своем жилье и предоставит соответствующие документы, задолженность, которая образовалась после 24 февраля 2022 года, взимать не будут.

Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине

Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения.

В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.

Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.

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