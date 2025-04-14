Украина может частично остаться без популярных фруктов: в чем причина

Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай.

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Эксперт рассказал о последствиях заморозков в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Как заморозки повлияли на плодовые деревья

Какие ягоды и фрукты в зоне риска из-за похолодания

Апрельские заморозки и похолодание, которые накрыли Украину на прошлой неделе, могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев и некоторых ягод. Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его словам, ситуация особенно критична для раннецветущих плодовых деревьев, таких как абрикосы, персики, вишни.

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Он объяснил, что из-за снега и заморозков могут пострадать почки на деревьях, что значительно снижает потенциальный урожай.

Гопка подчеркнул, что "минусовая" температура может оказать негативное влияние на различные фрукты и ягоды, в частности пострадают абрикосы, вишни, черешня. Также в зоне риска ягоды: клубника и смородина.

При этом эксперт добавил, что предварительные прогнозы по урожаю косточковых деревьев "остаются осторожно-оптимистичными".

"Есть риск потери части урожая из-за заморозков. Окончательную оценку можно будет предоставить после завершения фазы цветения и наступления стабильного тепла", - резюмировал Гопка.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit, украинские фермеры начали активно повышать цены на белокочанную капусту. В течение прошлой недели стоимость овоща выросла в среднем на 10%. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения при устойчиво высоком спросе.

Тем временем на украинском рынке продолжают падать цены на картофель. По словам вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля и директора компании "Агрико Украина" Николая Гордийчука, цены на картофель летят стремительно вниз, поскольку зимой Украина активно импортировала продукцию из Европы из-за низкого урожая прошлого года. Следующая причина, которая влияет на удешевление овоща - нехватка хранилищ.

Также в Украине подешевели отечественные помидоры. Аналитики EastFruit сообщили, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг. Такая стоимость помидоров на 26% ниже, чем первые партии этой же продукции в прошлом году.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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