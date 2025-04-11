В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

Удорожание может продолжиться и дальше, говорят эксперты.

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Украинцам накрутили цены на популярный овощ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Цены на белокочанную капусту в Украине выросли в среднем в шесть раз

Почем сейчас продаю капусту

Украинские фермеры начали активно повышать цены на белокочанную капусту. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, с начала текущей недели стоимость овоща выросла в среднем на 10%. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения при устойчиво высоком спросе.

По данным экспертов, капуста урожая прошлого года сейчас продается по 38–45 грн за килограмм ($0,92–1,09), что заметно выше цен, зафиксированных на конец предыдущей недели. При этом фермеры, у которых еще остались запасы продукции для оптовой торговли, продолжают повышать стоимость.

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Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на белокочанную капусту в Украине выросли в среднем в шесть раз. Участники рынка предупреждают: учитывая стремительное сокращение остатков на складах, удорожание капусты может продолжиться и дальше.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине подешевели отечественные помидоры. Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.

Также украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается.

Кроме того, в Госстате заявили, что в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Они подорожали на 44%.

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