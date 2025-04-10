Цены взлетели: популярный в Украине продукт подорожал на 44%

Главное:
- Больше всего за год в Украине подорожали яйца
- Стоимость подсолнечного масла выросла на более чем 35%
В Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщает Госстат, яйца подорожали на 44%.
Среди пищевых продуктов лидерами подорожания стали также подсолнечное масло, которое прибавило в стоимости 35,4% и овощи, которые подорожали на 32,3%.
Подобная тенденция подорожания наблюдается за последний год и у сливочного масла - по сравнению с мартом 2024 года цены на него выросли на 31,9%.
Хлеб стал дороже на 21,5%, молоко - на 19,5%, сыры - на 17,7%, фрукты - на 16,9%. Заметно также выросли цены на рыбу (+12,6%), макароны (+11,4%), мясо и мясные изделия (+8,5%) и сахар (+7,2%).
Цены в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что формирование цен на лекарства в Украине происходит не в аптеках, а непосредственно у производителей. Поэтому, по словам экономиста Бориса Кушнирука, в рамках так называемого "снижения цен" были удешевлены лишь те препараты, которые не имеют весомого влияния на прибыли компаний.
Недавно появилась информация, якобы в Украине планируют ввести графики подачи воды, что напрямую может повлиять на ценообразование. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что не слышал о риске подачи воды по часам, но отметил, что проблема воды действительно является глобальной и если такие графики введут в действие, некоторые продукты в Украине подорожают.
Ранее сообщалось, что после введения тарифов Дональдом Трампом в мире цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021. Если же такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то в Украине уже на следующей неделе снизятся цены на топливо.
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