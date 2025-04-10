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Цены взлетели: популярный в Украине продукт подорожал на 44%

Анна Косик
10 апреля 2025, 12:51
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Рост цен в течение последнего года особенно ощутимо "ударил" по украинцам.
кошелек, яйца
В этом году яйца не всем по карману / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Больше всего за год в Украине подорожали яйца
  • Стоимость подсолнечного масла выросла на более чем 35%

В Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщает Госстат, яйца подорожали на 44%.

Среди пищевых продуктов лидерами подорожания стали также подсолнечное масло, которое прибавило в стоимости 35,4% и овощи, которые подорожали на 32,3%.

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Подобная тенденция подорожания наблюдается за последний год и у сливочного масла - по сравнению с мартом 2024 года цены на него выросли на 31,9%.

Хлеб стал дороже на 21,5%, молоко - на 19,5%, сыры - на 17,7%, фрукты - на 16,9%. Заметно также выросли цены на рыбу (+12,6%), макароны (+11,4%), мясо и мясные изделия (+8,5%) и сахар (+7,2%).

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что формирование цен на лекарства в Украине происходит не в аптеках, а непосредственно у производителей. Поэтому, по словам экономиста Бориса Кушнирука, в рамках так называемого "снижения цен" были удешевлены лишь те препараты, которые не имеют весомого влияния на прибыли компаний.

Недавно появилась информация, якобы в Украине планируют ввести графики подачи воды, что напрямую может повлиять на ценообразование. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что не слышал о риске подачи воды по часам, но отметил, что проблема воды действительно является глобальной и если такие графики введут в действие, некоторые продукты в Украине подорожают.

Ранее сообщалось, что после введения тарифов Дональдом Трампом в мире цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021. Если же такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то в Украине уже на следующей неделе снизятся цены на топливо.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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