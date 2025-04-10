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Ряд продуктов подорожает, если в Украине будут подавать воду по графикам - Марчук

Анна Косик
10 апреля 2025, 11:58
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Несколько групп популярных продуктов зависят от снобжения воды.
Водоснабжение, овощи
Цена на овощи напрямую зависит от водоснабжения / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Марчук:

  • Сейчас не идет речь о почасовой подаче воды
  • Если почасовая подача воды будет действовать, цены на продукты вырастут

Недавно появилась информация, якобы в Украине планируют ввести графики подачи воды, что напрямую может повлиять на ценообразование. Об этом в чате на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он заявил, что не слышал о риске подачи воды по часам, но отметил, что проблема воды действительно является глобальной и для Украины и для мира из-за изменения климата.

Смотрите видео о том, как в ближайшее время могут измениться цены на продукты в Украине:

"Изменения климата приводят к увеличению количества засушливых дней, повышение температур, а следовательно, использование воды в разы увеличивается. И от этого, в частности, будет зависеть цена на продукты питания. Ведь та же овощная группа без воды не будет выживать", - пояснил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Соответственно, в случае повышения расходов на воду при недостаточном количестве осадков овощи будут расти в цене. Также повысятся цены на зерновую и масличную группы.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на продукты традиционно растут перед любыми праздниками. Поскольку Пасха 2025 не за горами, уже подорожали яйца. Также растет в цене мука, которую используют для праздничной выпечки.

Ранее также Марчук сообщал, что до нового урожая стоимость борщевого набора вырастет на 15%, однако спрогнозировать, что будет с ценами дальше пока сложно.

Накануне Олег Катеринич отметил, что сейчас цена на яйца в Украине находится на пике и даже если этот продукт вырастет в стоимости в ближайшие несколько недель, это будет не очень существенно.

Больше новостей:

Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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водоснабжение цены на продукты новости Украины овощи Денис Марчук
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