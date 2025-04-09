Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

Официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,28 грн/долл.

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Курс валют на 10 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс доллара 10 апреля

Сколько будет стоить евро в финансовых учреждениях

Впервые за несколько дней доллар тяготеет к росту. Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Также подорожала на рынке европейская валюта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,2751 грн за 1 доллар. Это означает, что гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим значением.

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Курс валют на 10 апреля / Фото: скриншот НБУ

Гривна также ослабила позиции относительно европейской валюты. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривна снизилась сразу на 52 копейки.

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,30-41,33 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс доллара на наличном рынке вырос на 10 копеек, достигнув отметки 41,30 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал, куда сейчас лучше инвестировать деньги - в американскую или европейскую валюту. В условиях нестабильности эксперт рекомендует украинцам, обратить внимание на евро.

По его словам, за последний месяц европейская валюта выросла. Сейчас за одно евро дают около 1,1 доллара, тогда как раньше было 1,6.

В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что решение Трампа по установлению торговых пошлин обвалило доллар до минимума за последние два года и привело к значительному подорожанию евро. По его словам, это ситуативная реакция и не свидетельствует о том, что укрепление евро будет иметь долгосрочный характер.

Как писал Главред, НБУ повысил курс доллара США на среду, 9 апреля. После достижения минимального значения с сентября 2024 года, американская валюта начала расти. Официальный курс доллара на 9 апреля установили на уровне 41,17 грн/долл., что означает ослабление гривны на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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