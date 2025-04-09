Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

Жилищные субсидии пересчитали не всем.

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Украинцам пересчитали субсидии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

В материале вы узнаете:

Кому пересчитали субсидию

Где проверить обновленный размер субсидии

Украинцам в марте, чьи доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%, пересчитали жилищные субсидии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В материале говорится, что дважды в год - в марте и августе - домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

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Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

Поэтому у семей, где доходы изменились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии стал или больше, или меньше.

Где проверить обновленный размер субсидии?

Ознакомиться с информацией об обновленном размере субсидии возможно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сначала нужно зайти на портал Фонда. Далее следует авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, или ID.GOV.UA.

Когда вы войдете в личный кабинет, то выберите рубрику "Моя субсидия", зайдите в нее и ознакомьтесь с размером обновленной выплаты.

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Как писал Главред, в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Недавно заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цен на электроэнергию и природный газ.

Однако позже в Министерстве энергетики сообщили, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. В пресс-службе подчеркнули, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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