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Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

Анна Ярославская
7 апреля 2025, 09:40
287
Прогнозы аналитиков относительно курсов доллара и евро в Украине неоднозначны.
Курс валют
Что будет с курсом валют 7-13 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Чего ожидать от курса валют с 7 по 13 апреля
  • Продавать или покупать доллары и евро
  • Как лучше хранить сбережения

На прошлой неделе курс евро внезапно пошел вверх, а доллар, наоборот, обвалился. По мнению экспертов, причиной этому стала политика американского президента Дональда Трампа, а именно - введение торговых пошлин для импортируемых в США из большинства стран мира товаров. Аналитики спрогнозировали, чего ждать от курса валют в Украине с 7 по 13 апреля.

Как пишет ТСН, турбулентность на наличном валютном рынке началась 3 апреля. Курс евро за день добавил в цене одну гривню и превысил 46 грн/евро. В то же время средняя цена продажи доллара снизилась до 41,52 грн, цена покупки – до 40,95.

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4 апреля средний курс евро снизился до 45,95 грн/евро в продаже и до 45 грн/евро в покупке. Курс доллара опустился до 41,40 грн в продаже и до 40,83 грн при покупке.

6 апреля доллар был в продаже и покупке соответственно 41,35 грн (-35 коп. за неделю) и 40,76 (также -35 коп. за неделю), курс евро – 45,80 (+63 коп. за неделю) и 44,90 (+27 коп. за неделю).

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что решение Трампа по установлению торговых пошлин обвалило доллар до минимума за последние два года и привело к значительному подорожанию евро. По его словам, это ситуативная реакция и не говорит о том, что укрепление евро будет носить долгосрочный характер.

Забловский добавил, что текущая неделя будет непростой.

"Не думаю, что курс евро и дальше будет стабильно расти, а курс доллара будет стабильно снижаться. Наиболее реалистичный сценарий – колебания курса в зависимости от новостей с международных финансовых рынков", - сказал он.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что доллар еще незначительно подешевеет, а к концу недели наступит стабильность на уровне 41,20-41,30 грн.

"Каким будет на неделе курс евро, пока прогнозировать сложно, это зависит от дальнейшего развития новой глобальной торговой войны, которая, очевидно, началась", – считает Пендзин.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара еще неделю останется стабильным и даже может подешеветь, но не ниже 41 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

По мнению Забловского, целесообразно подождать по крайней мере неделю, прекратив любые операции с валютой, пока ситуация с курсами не станет более понятной. Как исключение, можно продать евро, приобретенные 4-5 лет назад по курсу около 30 грн/евро, зафиксировать прибыль и инвестировать вырученные средства в гривневые облигации внутреннего государственного займа.

Шевчишин советует не упускать момент и покупать доллары, пока они дешевеют. По мнению аналитика, мир снова углубляется в экономический кризис, который непременно ударит и по гривне.

"К кризису нужно готовиться заранее. И валютные наличные – самый надежный способ, который актуализировался буквально на днях", – сказал он.

В свою очередь, Пендзин говорит, что идея покупки наличных долларов про запас убыточна уже более трех месяцев. По его словам, депозиты остаются самым популярным инвестиционным инструментом у населения. По официальным данным Фонда гарантирования выплат физическим лицам, депозиты в валюте с начала года сократились на 1,2 млрд грн, а в гривне увеличились на 14 млрд грн. Это немного по сравнению с объемами депозитов, которые составляют около 900 млрд грн. в гривне и около 500 млрд. грн. в эквиваленте в валюте, но, похоже, тренд набирает силу.

"Главная причина – банки начали увеличивать процент годовых по новым вкладам. В первую очередь выиграют те, кто держит деньги на краткосрочных депозитах продолжительностью 90-100 дней, таких депозитов около 30% всего объема, то есть до 300 млрд грн. Интересно, что, по информации Нацбанка, более 98% вкладчиков имеют на счетах не более 200 тысяч. грн., которые в сумме составляют 400 млрд грн, это, скорее всего, рядовые граждане", - сказал Пендзин.

Курс валют Украине - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов на импорт из других стран, которые начнут действовать с 3 апреля. По словам Трампа, эти пошлины вернут "золотой век" Америке.

3 апреля евро укрепился на 40 копеек, достигнув курса 45,40 гривен из-за ослабления доллара после заявления президента Трампа о введении пошлин. Курс доллара остался стабильным на уровне 41,50 гривен.

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. Американская валюта подешевела до самого низкого уровня с середины октября 2024 года.

В частности, официальный курс доллара к гривне на понедельник, 7 апреля, установили на уровне 41,19 грн/долл., что на 15 копеек лучше по сравнению с предыдущим курсом. Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/долл.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что в течение этой недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс доллара не удивит изменениями.

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