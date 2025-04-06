Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

Эксперт спрогнозировал сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 13 апреля.

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Валютный прогноз банкира с 7 по 13 апреля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Каким будет курс валют в Украине с 7 по 13 апреля

Сколько придется платить за доллар в течение следующей недели

В течение следующей недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс доллара не удивит изменениями. Об этом сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он объяснил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке.

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По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Следовательно, до 13 апреля 100 долларов в гривнах в Украине будут стоить от 4140 до 4180 гривен, а за 1000 долларов придется заплатить от 41400 до 41800 гривен.

Кроме того, согласно прогнозу банкира, до конца апреля все же возможны валютные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

По его данным, курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривны за доллар.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. Американская валюта подешевела до самого низкого уровня с середины октября 2024 года. Официальный курс доллара к гривне на понедельник, 7 апреля, установили на уровне 41,19 грн/долл., что на 15 копеек лучше по сравнению с предыдущим курсом.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал, как новые тарифы США повлияют на курс доллара в Украине. Он объяснил, что по состоянию на сейчас на курс валют в Украине больше всего влияют не новые пошлины Дональда Трампа, а прежде всего военная ситуация.

Ранее аналитики "КИТ Group" сообщили, что курс доллара в Украине может сильно подняться уже в ближайшие недели. Все будет зависеть от нескольких факторов. В краткосрочной перспективе (2-4 недели) курс доллара, вероятно, будет оставаться в диапазоне 41,25-42,00 грн.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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