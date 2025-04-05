Украинцам выплатят до полумиллиона гривен: кто может получить деньги

Уже 22,5 тысячи украинцев получили микрогранты в 50-250 тысяч гривен.

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Некоторые работодатели могут получить до полумиллиона гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Denys_Smyhal

Вы узнаете:

Кто может получить грант от страны в сумме 500 тысяч гривен

Как подать заявку на получение средств

В Украине вдвое увеличили гранты для работодателей из прифронтовых регионов по программе "еРобота". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 4 апреля, передает Интерфакс-Украина.

По его словам работодатели в прифронтовых областях смогут получить до полумиллиона гривен за то, что создают рабочие места, в частности:

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300 тысяч гривен - для тех, кто создает одно рабочее место;

500 тысяч гривен - за 2 рабочих места.

Ранее эти суммы составляли 150 и 250 тысяч грн соответственно.

Шмыгаль назвал программу грантов еРобота одной из самых успешных инициатив в поддержке бизнеса.

"25 тыс. предпринимателей уже получили гранты. Государство инвестировало в эту программу более 12 млрд грн. Основной компонент программы - микрогранты от 50 до 250 тыс. грн. Их выдали 22,5 тыс. предпринимателям", - рассказал премьер-министр.

Как получить грант от государства?

В первую очередь нужно создать готовый бизнес-план и электронную подпись. Далее необходимо подать заявление в портале "Дія", пройти проверку своей деловой репутации.

Далле вы получите решение уполномоченного государственного органа о предоставлении гранта и можно открывать специальный банковский счет, куда поступят грантовые средства. В конце нужно подписать электронной подписью документ и отправить заявку.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на организаторов благотворительного фонда "Ветры перемен", украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Еще женщинам ВПЛ помогут с трудоустройством.

Также украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины.

Напомним, в Украине по-новому будут оплачиваться больничные. С 4 апреля застрахованным лицам, в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора, предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по основному месту работы или по месту работы по совместительству.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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