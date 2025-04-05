В Украине могут подешеветь бензин и дизель: на сколько 'упадет' цена

Нужно, чтобы низкие цены на нефть сохранились в течение определенного времени.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-mogut-podeshevet-benzin-i-dizel-na-skolko-upadet-cena-10653335.html Ссылка скопирована

Цены на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Цены на топливо могут снизиться на 2-3 гривны

На это повлияет мировая цена на нефть

Цены на топливо в Украине на АЗС могут снизиться на 2-3 гривны через месяц, если мировая цена на нефть продержится на уровне 65 долларов за баррель. Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает РБК-Украина.

"Если низкие цены на нефть сохранятся в течение определенного времени (минимум 10-14 дней), тогда, безусловно, можно будет ожидать снижения цен на заправочных станциях (в Украине - ред.) через пару недель. Цены могут снизиться на 2-3 гривны за литр", - сказал он. видео дня

По его словам, чтобы цены на топливо в Украине начали реагировать на стоимость нефти, определенное время должен удерживаться тренд низкой цены на сырье. Затем еще должно пройти пару недель, чтобы были сработаны предыдущие, более дорогие запасы и украинские топливные компании приобрели нефтепродукты, которые были изготовлены из более дешевой нефти.

"В любом случае быстрых изменений не будет, потому что всегда есть инерция, обусловленная наличием запасов. Кроме того, прошло мало времени (цена на нефть падает только второй день подряд - ред.)", - добавил он.

Цены на топливо - что известно

Как сообщал Главред, украинские АЗС с 1 апреля существенно не изменили стоимость бензина А-95 - средняя цена осталась на уровне 55,66 грн/л.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн говорил, что последние несколько дней стоимость бензина и дизтоплива на АЗС приятно удивляет. Топливо постепенно падает в цене. Такая тенденция на рынке наблюдается из-за снижения цен на нефть.

Читайте также:

Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред