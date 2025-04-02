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Что будет с ценами на бензин в апреле: водителям дали прогноз

Руслана Заклинская
2 апреля 2025, 00:04
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В ближайшие дни значительных изменений не ожидается из-за высоких цен на нефть.
Что будет с ценами на бензин в апреле: водителям дали прогноз
Сколько стоит бензин 1 апреля и прогноз на апрель / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В начале апреля цены на бензин остаются стабильными
  • Бензин продают по 50,4-58,99 грн/л
  • В ближайшие дни значительных изменений не ожидается

Украинские АЗС 1 апреля не изменили стоимость бензина А-95 - средняя цена осталась на уровне 55,66 грн/л. В ближайшие дни существенных изменений стоимости бензина не ожидается.

По данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин в диапазоне 50,4-58,99 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы на WOG и ОККО - 58,99 грн/л. Также высокую стоимость выставили:

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  • "Рур групп" - 57,99 грн/л,
  • Shell - 57,95 грн/л,
  • SOCAR - 57,66 грн/л,
  • Neftek - 57,49 грн/л.

Самую низкую цену зафиксировали на RLS. Стоимость бензина в этой сети АЗС составляет 50,4 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в апреле: водителям дали прогноз
Средние цены на топливо в Украине / Фото: скриншот с сайта Минфина

Прогноз цен на топливо

В ближайшие дни существенных изменений стоимости бензина не ожидается, отметили в издании delo.ua. Подорожание нефти из-за геополитических факторов, в частности давления США на Иран и Венесуэлу, сдерживает снижение цен.

По прогнозам аналитиков, стабильность цен сохранится до середины апреля. Дальнейшая динамика будет зависеть от политики ОПЕК:

  1. Если картель увеличит добычу, цены на нефть могут упасть, что откроет возможность для снижения цен на АЗС.
  2. Если этого не произойдет, топливо будет оставаться на текущем уровне весь месяц.

Цены на бензин и штрафы - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, цены на бензин и дизель в Украине существенно не изменилось. Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин прогнозировал колебания до 50 копеек.

Также в последние дни марта стоимость бензина и дизтоплива в Украине постепенно снижалась. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, это связано с удешевлением нефти - ее цена упала с 82 до 70 долларов за баррель.

Кроме этого, в 2025 году штраф за непристегнутый ремень в Украине составляет 510 грн для каждого нарушителя. Если ДТП произошло из-за отсутствия ремня, штраф может достигать 8 500 грн.

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Кто такой Сергей Куюн?

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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