Что будет с ценами на бензин в апреле: водителям дали прогноз

Главное:
- В начале апреля цены на бензин остаются стабильными
- Бензин продают по 50,4-58,99 грн/л
- В ближайшие дни значительных изменений не ожидается
Украинские АЗС 1 апреля не изменили стоимость бензина А-95 - средняя цена осталась на уровне 55,66 грн/л. В ближайшие дни существенных изменений стоимости бензина не ожидается.
По данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин в диапазоне 50,4-58,99 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы на WOG и ОККО - 58,99 грн/л. Также высокую стоимость выставили:
- "Рур групп" - 57,99 грн/л,
- Shell - 57,95 грн/л,
- SOCAR - 57,66 грн/л,
- Neftek - 57,49 грн/л.
Самую низкую цену зафиксировали на RLS. Стоимость бензина в этой сети АЗС составляет 50,4 грн/л.
Прогноз цен на топливо
В ближайшие дни существенных изменений стоимости бензина не ожидается, отметили в издании delo.ua. Подорожание нефти из-за геополитических факторов, в частности давления США на Иран и Венесуэлу, сдерживает снижение цен.
По прогнозам аналитиков, стабильность цен сохранится до середины апреля. Дальнейшая динамика будет зависеть от политики ОПЕК:
- Если картель увеличит добычу, цены на нефть могут упасть, что откроет возможность для снижения цен на АЗС.
- Если этого не произойдет, топливо будет оставаться на текущем уровне весь месяц.
Цены на бензин и штрафы - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, цены на бензин и дизель в Украине существенно не изменилось. Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин прогнозировал колебания до 50 копеек.
Также в последние дни марта стоимость бензина и дизтоплива в Украине постепенно снижалась. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, это связано с удешевлением нефти - ее цена упала с 82 до 70 долларов за баррель.
Кроме этого, в 2025 году штраф за непристегнутый ремень в Украине составляет 510 грн для каждого нарушителя. Если ДТП произошло из-за отсутствия ремня, штраф может достигать 8 500 грн.
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Кто такой Сергей Куюн?
Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
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