Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

Трамп принял решение поставить на паузу новые пошлины против всех стран, кроме Китая, тарифные ограничения для которого выросли до 125%.

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Трамп сделал важное заявление по пошлинам для стран / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Трамп:

Тарифные пошлины на китайские товары немедленно будут подняты до уровня 125%

Трамп поставил новые пошлины на паузу на 90 дней

Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлины на китайские товары до 125% из-за недружественной торговой политики Пекина. В то же время Соединенные Штаты предложили 90-дневную паузу для снижения взаимных тарифов с более чем 75 странами. Об этом написал президент США Дональд Трамп в заметке в социальной сети Truth Social.

"Учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, с немедленным вступлением в силу", - написал он.

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Трамп также выразил надежду, что со временем Китай осознает, что больше нельзя безнаказанно использовать США и другие страны в собственных интересах.

Он подчеркнул, что более 75 государств, включая соответствующие министерства торговли, финансов и экономики США, уже обратились к американской стороне с просьбой о переговорах по вопросам торговли, тарифов, валютных манипуляций и других барьеров. По словам Трампа, благодаря его настойчивой позиции эти страны воздержались от ответных мер против США.

"Я позволил 90-дневную паузу, а также существенное снижение взаимных тарифов в течение этого периода на 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - резюмировал президент США.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Как пошлины Трампа повлияют на Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы для ряда стран, в том числе и для Украины. В то же время украинская сторона не должна спешить с резкой критикой таких действий, а вместо этого воспользоваться ситуацией для проведения стратегических переговоров в рамках потенциального соглашения о полезных ископаемых. Такое мнение высказал финансовый аналитик Виталий Шапран.

Согласно решению американской администрации, на украинские товары введена 10% пошлина. Объясняя последствия этого решения, первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Киев имеет четкую позицию и весомые предложения для США как надежного партнера. Она считает, что честная тарифная политика принесет выгоду обеим сторонам.

Вместе с тем, по словам Сергея Мамедова, вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления Глобус Банка, главным фактором, который сейчас влияет на курс доллара в Украине, остаётся не внешнеторговая политика США, а прежде всего ситуация на фронте.

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