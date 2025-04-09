Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

О чем сказал Трамп:
- Тарифные пошлины на китайские товары немедленно будут подняты до уровня 125%
- Трамп поставил новые пошлины на паузу на 90 дней
Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлины на китайские товары до 125% из-за недружественной торговой политики Пекина. В то же время Соединенные Штаты предложили 90-дневную паузу для снижения взаимных тарифов с более чем 75 странами. Об этом написал президент США Дональд Трамп в заметке в социальной сети Truth Social.
"Учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, с немедленным вступлением в силу", - написал он.
Трамп также выразил надежду, что со временем Китай осознает, что больше нельзя безнаказанно использовать США и другие страны в собственных интересах.
Он подчеркнул, что более 75 государств, включая соответствующие министерства торговли, финансов и экономики США, уже обратились к американской стороне с просьбой о переговорах по вопросам торговли, тарифов, валютных манипуляций и других барьеров. По словам Трампа, благодаря его настойчивой позиции эти страны воздержались от ответных мер против США.
"Я позволил 90-дневную паузу, а также существенное снижение взаимных тарифов в течение этого периода на 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - резюмировал президент США.
Как пошлины Трампа повлияют на Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы для ряда стран, в том числе и для Украины. В то же время украинская сторона не должна спешить с резкой критикой таких действий, а вместо этого воспользоваться ситуацией для проведения стратегических переговоров в рамках потенциального соглашения о полезных ископаемых. Такое мнение высказал финансовый аналитик Виталий Шапран.
Согласно решению американской администрации, на украинские товары введена 10% пошлина. Объясняя последствия этого решения, первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Киев имеет четкую позицию и весомые предложения для США как надежного партнера. Она считает, что честная тарифная политика принесет выгоду обеим сторонам.
Вместе с тем, по словам Сергея Мамедова, вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления Глобус Банка, главным фактором, который сейчас влияет на курс доллара в Украине, остаётся не внешнеторговая политика США, а прежде всего ситуация на фронте.
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