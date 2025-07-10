Трамп разочарован: США хотят завершения войны в Украине

Марко Рубио заявил, что РФ применила новый подход во время переговоров.

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США разочарованы действиями РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что известно:

Трамп разочарован действиями РФ

США требуют "дорожную карту" завершения войны в Украине

РФ применила новый подход на переговорах

США хотят увидеть "дорожную карту" завершения войны в Украине и разочарованы действиями РФ. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Clash Report и Reuters.

В течение переговоров не было достигнуто большего прогресса. При этом РФ применила новый подход во время переговоров. Однако Рубио не уточнил, что именно он имеет в виду.

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"Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как должен выглядеть законопроект санкций против России. Президент разочарован и расстроен тем, что со стороны России нет гибкости в отношении Украины. Но мы продолжим взаимодействовать, когда увидим возможность для изменений. Соединенные Штаты должны увидеть план действий по решению конфликта в Украине", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что Америка прекратила поставки оружия Украине, но эта пауза была временной. Она была необходима для пересмотра конкретного типа вооружения. Речь идет об оружии, часть которого использовалась на Ближнем Востоке.

"Это не было приостановление помощи, как это подали. Это - стандартная пауза для оценки наших запасов. Надо быть уверенными, что у нас достаточно оружия для выполнения всех глобальных обязательств", - сказал Рубио.

Он утверждает, что в целом помощь Украине якобы продолжается по утвержденному Конгрессом графику.

Военная помощь Украине - новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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