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В США приостанавливали поставки оружия Украине за спиной Трампа: СМИ узнали детали

Анна Косик
9 июля 2025, 08:17
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Никто из официальных лиц США, кроме самого чиновника, который принял решение, не знал о приостановлении помощи.
В США приостанавливали поставки оружия Украине за спиной Трампа: СМИ узнали детали
Трамп не впервые остался непроинформированным о приостановке помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

Главное:

  • Белый дом не знал о приостановке помощи Украине
  • Американский министр не впервые инициировал паузу в помощи Украине
  • Трамп возобновил поставки зюроида Украине

В США решение о приостановлении военной помощи Украине санкционировал министр обороны Пит Гегсет, который не сообщил об этом Белый дом накануне. Об этом пишет CNN со ссылкой на пять ознакомленных с ситуацией источников.

Такой шаг чиновника вызвал споры в администрации президента США Дональда Трампа, ведь там пытались понять, почему военную помощь остановили и как это объяснить Конгрессу и официальным лицам из Украины.

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Издание отмечает, что Гегсет не впервые приостановил военную помощь Украине. Впервые это произошло еще в феврале, но его решение быстро отменили. В июле этого года ситуация повторилась.

Сейчас Гегсет якобы руководствовался рекомендацией от заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, который убежден в необходимости сосредоточения США на Китае и Азии, а не Европе, в том числе и Украине. Однако Трамп заявил о продолжении поставок оружия Украине.

Приостановка США поставок оружия Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину на фоне беспокойства по поводу запасов вооруженных сил США.

Впоследствии стало известно, что решение Пентагона было принято после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО пообещал найти для Украины дефицитные средства ПВО.

В результате Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что не принимал решение о прекращении поставок вооружения Киеву и США предоставят Украине столько военной поддержки, сколько будет возможно.
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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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