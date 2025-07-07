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Трамп дал важное обещание по Украине, но один человек все сорвал – дипломат

Андрей Ганчук
7 июля 2025, 21:26
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Трамп сделал несколько очень позитивных, умных и сильных шагов, на фоне которых приостановка военной помощи Украине выглядела странно, считает Джон Хербст.
Хегсет, Трамп
Хегсет остановил военную помощь Украине без согласования с администрацией Трампа - Хербст / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

Что сказал дипломат:

  • Пентагон игнорирует политику Трампа
  • Хегсет остановил помощь Украине без согласования с Белым домом
  • Трамп сделал важные шаги, которые испортило решение Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке военной помощи Украине от США без согласования с Белым домом. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

В интервью NV он рассказал, что решение Пентагона было принято после того, как Трамп на саммите НАТО пообещал найти для Украины дефицитные средства ПВО.

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Также дипломат акцентировал внимание на том, что ранее Трамп говорил о Путине, как проблеме, убедил страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП и согласился с предоставлением части этих расходов на поддержку Украины.

"Это все — очень позитивные, разумные и сильные шаги, которые демонстрируют твердую позицию в интересах США. Поэтому то, что после этого было принято решение о прекращении поставок оружия, выглядит как свидетельство того, что Минобороны просто игнорирует политику президента", - подчеркнул Джон Хербст.

помощь США, инфографика
Кратко о военной помощи Украине от США / Инфографика Главред

США приостановили помощь Украине – что известно:

Как сообщал Главред, журналисты NBC News узнали, что решение остановить поставки пакета вооружений Украине принял министр обороны Пит Хегсет. Американские военные офицеры проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что военная поддержка Украины не приводит к критическому опустошению арсеналов США.

4 июля состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы военной помощи и договорились об усилении защиты украинского неба.

Трамп заявил Зеленскому, что готов помочь Украине с ПВО, сообщили журналисты Axios со ссылкой на свои источники. Также Трамп пообещал проверить ситуацию с задержкой военной помощи Киеву.

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О персоне: Пит Хегсет

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

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Дональд Трамп военная помощь Джон Хербст война России и Украины Пит Хегсет
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