Трамп сказал Зеленскому очень важную вещь: СМИ узнали новые детали разговора

Команды Зеленского и Трампа обсудят военную помощь Украине.

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Трамп заявил Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО - Axios / Главред

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Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО

Трамп проверит, что из ПВО могла недополучить Украина

Команды Трампа и Зеленского обсудят военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет помочь с противовоздушной обороной. Он проверит ситуацию с задержкой поставок ПВО.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было задержано, если что-то было задержано (вероятно, речь о приостановке поставок ракет для ПВО Украине)", - сообщает Axios со ссылкой на свой источник. видео дня

Кроме того, неназванный украинский чиновник сказал журналистам, что Трамп и Зеленский договорились о встрече команд президентов для обсуждения поставок средств ПВО, а также других вооружений.

Кратко о военной помощи Украине от США / Инфографика Главред

Телефонный разговор Зеленского и Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Politico со ссылкой на свои источники писали, что состоится срочный разговор Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить ситуацию с военной помощи Украине от США.

4 июля Трамп после разговора с Путиным заявил, что глава Кремля не выглядит как человек, который стремится завершить войну. Также Трамп анонсировал телефонный разговор с Зеленским.

В пятницу, 4 июля, Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию на фронте, удары РФ по Украине, защиту украинского неба и встречу на уровне представителей.

"Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая дает нам возможность беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - сказал Владимир Зеленский.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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