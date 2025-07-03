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Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США - Politico

Анна Ярославская
3 июля 2025, 11:46
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Телефонный разговор президентов США и Украины уже готовят.
Зеленский, Трамп
Зеленский и Трамп, вероятно, проведут телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США.

Как пишет издание Politico со ссылкой на два источника, США и Украина работают над организацией телефонного разговора двух лидеров.

По данным журналистов, эта идея появилась 1 июля, когда начали поступать сообщения о том, что США приостановили поставки оружия для Украины.

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"США проинформируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - сказал европейский дипломат.

По его словам, США считают нынешнее решение "не паузой" и "не приостановкой" помощи, поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

"Это [поддержка Украины] по-прежнему приоритет", - сказал собеседник.

В свою очередь, украинские СМИ, в частности РБК-Украина, со ссылкой на источники утверждают, что телефонный разговор Трампа и Зеленского начали готовить еще до того, как стало известно о прекращении помощи.

США приостановили поставки оружия в Украину - что известно

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

В Белом доме подтвердили эту информацию.

По данным CBS News, Пентагон проводит аудит всех поставок США во все страны, а не только Украины. Таким образом в США, по указанию президента Дональда Трампа, хотят убедиться, что при каденции предыдущей администрации Пентагон предоставлял приоритет именно потребностям Америки.

Тем временем в Пентагоне прокомментировали приостановку военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

В свежем отчете аналитиков Института изучения войны говорится о том, что решение Вашингтона заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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