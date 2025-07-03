США пересматривают поставки оружия Украине: СМИ обнародовали истинную причину

Главное:
- Причиной паузы в передаче Украине оружия стал аудит
- Без американского вооружения остались и другие страны
- Пока неизвестно, когда пауза в поставках оружия закончится
США приостановили поставки некоторых видов вооружения Украине. Это стало неожиданностью не только для украинцев, но и для некоторых чиновников США, которые хорошо осведомлены в таких вопросах.
Однако СМИ пообщались с американским чиновником, который объяснил, что стало причиной такого решения. Как сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома, в США начался аудит.
Он заверил, что Пентагон проводит аудит всех поставок США во все страны, а не только Украины. Таким образом в США, по указанию президента Дональда Трампа, хотят убедиться, что при каденции предыдущей администрации Пентагон предоставлял приоритет именно потребностям Америки.
При этом представитель Белого дома не назвал другие страны, для которых также были приостановлены поставки оружия и не сообщил, как долго продлится эта пауза для Украины.
Приостановление поставок оружия Украине - последние новости
Напомним, аналитики ISW предупредили, что приостановление поставок в Украину военной помощи, а именно - критически важных средств ПВО, артснарядов и ракет, заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.
Ранее в Пентагоне прокомментировали прекращение военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.
Недавно, как писал Главред, стало известно, что на момент приостановки поставок США в Польше находилось более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ПВО Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM.
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Об источнике: CBS News
CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.
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