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США пересматривают поставки оружия Украине: СМИ обнародовали истинную причину

Анна Косик
3 июля 2025, 10:51
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Американский чиновник уверяет, что пауза в поставках коснулась не только Украины.
США пересматривают поставки оружия Украине: СМИ обнародовали истинную причину
Указание приостановить помощь дал Трамп / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay

Главное:

  • Причиной паузы в передаче Украине оружия стал аудит
  • Без американского вооружения остались и другие страны
  • Пока неизвестно, когда пауза в поставках оружия закончится

США приостановили поставки некоторых видов вооружения Украине. Это стало неожиданностью не только для украинцев, но и для некоторых чиновников США, которые хорошо осведомлены в таких вопросах.

Однако СМИ пообщались с американским чиновником, который объяснил, что стало причиной такого решения. Как сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома, в США начался аудит.

видео дня

Он заверил, что Пентагон проводит аудит всех поставок США во все страны, а не только Украины. Таким образом в США, по указанию президента Дональда Трампа, хотят убедиться, что при каденции предыдущей администрации Пентагон предоставлял приоритет именно потребностям Америки.

Пентагон
Пентагон / Инфографика: Главред

При этом представитель Белого дома не назвал другие страны, для которых также были приостановлены поставки оружия и не сообщил, как долго продлится эта пауза для Украины.

Приостановление поставок оружия Украине - последние новости

Напомним, аналитики ISW предупредили, что приостановление поставок в Украину военной помощи, а именно - критически важных средств ПВО, артснарядов и ракет, заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.

Ранее в Пентагоне прокомментировали прекращение военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

Недавно, как писал Главред, стало известно, что на момент приостановки поставок США в Польше находилось более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ПВО Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM.

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Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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