Оружие уже было в Польше: что не получит Украина из-за приостановления помощи от США

Что известно:
- США приостановила предоставление части военной помощи Украине
- Это затронуло вооружение, которое уже было в Польше
Администрация американского президента Дональда Трампа решила приостановить часть военной помощи Украине. Это затронуло даже то вооружение, которое хранилось на складах в Польше. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание утверждает, что на момент приостановления поставок в Польше находилось более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ППО Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM.
Несмотря на все это в Пентагоне заявили, что США не будут полностью прекращать военную помощь Украине. Трампу хотят предложить варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.
Приостановка военной помощи США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.
Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.
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