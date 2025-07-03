Оружие уже было в Польше: что не получит Украина из-за приостановления помощи от США

В Пентагоне утверждают, что в данном вопросе не идет речь о полном приостановлении помощи.

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США приостановили помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/DonaldTrump

Что известно:

США приостановила предоставление части военной помощи Украине

Это затронуло вооружение, которое уже было в Польше

Администрация американского президента Дональда Трампа решила приостановить часть военной помощи Украине. Это затронуло даже то вооружение, которое хранилось на складах в Польше. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что на момент приостановления поставок в Польше находилось более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем ППО Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM.

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Несмотря на все это в Пентагоне заявили, что США не будут полностью прекращать военную помощь Украине. Трампу хотят предложить варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.

Приостановка военной помощи США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.

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