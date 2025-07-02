"США выходят из войны": СМИ о последствиях приостановки поставок оружия Украине

Пауза в поддержке наступила в особенно уязвимый момент: Россия регулярно проводит масштабные авиаудары.

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США приостанавливают поставки вооружений Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

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Среди вооружений, поставки которых были остановлены, — ракеты Patriot, снаряды и ракеты для F-16

Пауза в поддержке наступила в уязвимый момент: РФ проводит масштабные авиаудары

Приостановка американской военной поддержки вызывает тревогу в Украине, поскольку она существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и, как следствие, снижает способность отражать интенсивные российские воздушные атаки.

После того как администрация Дональда Трампа объявила о временной приостановке поставок ряда зенитных ракет и другого вооружения из-за нехватки собственных запасов, украинский командир Олег Ворошиловский выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.

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"Это серьезно отразится на нашей боеспособности", — отметил он, добавив, что Украина сможет пережить этот перерыв."Мы найдем вооружение… Это будет труднее. Потери среди людей возрастут", — подчеркнул военный.

Среди вооружений, поставки которых были остановлены, — ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты для истребителей F-16. Точные объемы и сроки, когда это скажется на ситуации на фронте, пока неясны, однако общий сигнал, по мнению издания, очевиден: США начинают дистанцироваться от войны.

"Украина больше не является приоритетом внешней политики США… Трамп, по крайней мере, честен с украинцами в этом вопросе", — заявила Соломия Бобровская, депутат и член парламентского комитета по вопросам обороны и разведки.

Пока не ясно, насколько серьезным окажется влияние приостановки, особенно учитывая поставки вооружений из Европы и развитие собственного производства в Украине.

NYT подчеркивает, что пауза в поддержке наступила в особенно уязвимый момент: Россия регулярно проводит масштабные авиаудары, в том числе с применением сотен дронов и баллистических ракет. Последние способны перехватываться только с помощью Patriot, которых у Украины восемь, шесть из которых защищают, в первую очередь, Киев.

"Это огромная проблема", — подчеркнула Бобровская.

В то же время, по ее словам, дефицит некоторых типов вооружения, например артиллерийских снарядов, возможно частично восполнить за счет помощи из Европы и роста производства внутри страны.

После полной остановки поставок из США в марте аналитики прогнозировали, что Украина сможет продержаться еще 4–6 месяцев. Позже администрация Трампа возобновила поставки, но новые пакеты помощи до сих пор не утверждены — продолжаются только те, что были согласованы при предыдущем президенте Джо Байдене.

С учетом отсутствия новых обязательств со стороны Трампа, Киев начал пересматривать подход: теперь Украина готова закупать американское оружие, а не рассчитывать на бесплатные поставки.

/ Главред

На прошедшем саммите НАТО Трамп упомянул, что рассматривает возможность отправки Украине дополнительных комплексов Patriot. Однако пока неясно, идет ли речь о полномасштабных батареях или только о ракетах, и будет ли это поставка на коммерческой или безвозмездной основе.

Чтобы компенсировать недостаток помощи из США, Украина начала кооперационные проекты с европейскими странами, включая Великобританию, Данию и Норвегию. В рамках этих соглашений вооружение будет производиться либо в Европе, либо на территории Украины: союзники предоставляют финансирование, а Украина — технические решения.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США внезапно приостановили поставки ряда критически важных видов вооружения - в том числе ракет для ПВО, систем Patriot, управляемых боеприпасов и артиллерии - из-за обеспокоенности уменьшением собственных.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

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