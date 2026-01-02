Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Армия страны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.
Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Отмечается, что оккупационная армия РФ продвинулась неподалеку от села Резниковка Бахмутского района Донецкой области - в направлении Славянска.
Кроме того, в Донецкой области враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.
Также аналитики сообщают о продвижении российских войск недалеко от населенного пункта Дорожнянка Пологовского района Запорожской области - южнее Гуляйполя.
"Враг продвинулся вблизи Резниковки, Предтечино и Дорожнянки", - говорится в сообщении.
Эксперт предупредил об угрозе для новых городов
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области - Краматорск и Славянск.
Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.
Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.
"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. При таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донетчины и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук раскрыл реальную ситуацию на фронте.
Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.
Напомним, военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.
Читайте также:
- Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление
- Российские штурмовики массово складывают оружие и пытаются сдаться в плен
- Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред