Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Инна Ковенько
2 января 2026, 15:57
Российская армия еще больше продвинулась вглубь двух областей - Донецкой и Запорожской.
Армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.
Армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Армия страны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что оккупационная армия РФ продвинулась неподалеку от села Резниковка Бахмутского района Донецкой области - в направлении Славянска.

Кроме того, в Донецкой области враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.

Также аналитики сообщают о продвижении российских войск недалеко от населенного пункта Дорожнянка Пологовского района Запорожской области - южнее Гуляйполя.

"Враг продвинулся вблизи Резниковки, Предтечино и Дорожнянки", - говорится в сообщении.

Эксперт предупредил об угрозе для новых городов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области - Краматорск и Славянск.

Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. При таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донетчины и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук раскрыл реальную ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Запорожская область DeepState Фронт
Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

