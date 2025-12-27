После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

После стремительной потери Северска на севере Донецкой области были приняты кадровые решения в отношении командиров 54-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ.

Речь идет о полковнике Алексее Коновале, который возглавлял 54 ОМБр, оборонявшую город, а также о полковнике Владимире Потешкине - командире 10 ОГШБр, подразделения которой действовали южнее Северска. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Отмечается, что комбрига 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении, и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.

Как сообщило издание, причиной увольнения являются ложные доклады командования обеих бригад. Они отчитывались об удержании позиций в своих полосах, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава.

Ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, о захвате Северска россияне заявили 12 декабря.

54-я и 10-я бригады находились в оперативном подчинении 11 армейского корпуса, который, по информации УП, доверял докладам бригадного командования. Проверяющие от корпуса регулярно ездили в подразделения, но несоответствия докладов реальной ситуации не выявляли, потому что это постоянно скрывалось.

В результате группировка войск "Восток" отстранила 11-й корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко, от управления ситуацией на Северском направлении.

На этом направлении создали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й бригады, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. Собеседники УП дают ему положительные характеристики.

В 54-ю и 10-ю бригады уже прибыли проверочные комиссии. Общую опеку над тактической группой "Соледар" также взял командующий группировкой войск "Восток" бригадный генерал Дмитрий Братишко.

Ситуация в Северске - последние новости

Главред сообщал, что ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщали в оперативном командовании "Восток".

Заявления российского командования также опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Ранее, аналитический проект DeepState сообщал, что Российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска. По словам аналатыков, враг продолжал стягивать пехоту непосредственно к городу, что создавало угрозу медленного перехода Северска под контроль оккупантов.

Напомним, 23 декабря аналитики DeepState сообщили, что российская оккупационная армия захватила полный контроль над городом Северск Донецкой области. Также под контроль РФ перешел и населенный пункт Грабовское на Сумщине.

