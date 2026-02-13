Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

Суд постановил, что изменение имени по религиозным мотивам недопустимо.

Суд не позволил мужчине сменить имя на Иисус Петрович Христос

Суд решил, что изменение имени по религиозным мотивам недопустимо

Суд в Казани постановил, что местный житель, сменивший имя на Иисус Петрович Христос, обязан вернуть прежние данные.

Как пишет ТСН со ссылкой на "Бизнес Online", инициатором иска выступил прокурор Ильдар Исмагилов, сославшись на позицию минюста РФ.

Отмечается, что изменение имени по религиозным мотивам недопустимо. В надзорном ведомстве заявили, что такой шаг может вводить людей в заблуждение и задевать чувства верующих.

До смены имени мужчина был зарегистрирован как Евгений Петрович Чекулаев — именно это имя, согласно решению суда, должен восстановить ЗАГС.

По информации СМИ, более десяти лет назад у него диагностировали органическое расстройство личности, связанное с тяжёлой черепно-мозговой травмой 2010 года. Также сообщается о его прежних судимостях за имущественные преступления и постановке на учёт к наркологу в 2014 году.

В декабре 2025 года мужчина получил два года условно за фиктивную регистрацию 45 мигрантов в своей квартире. Свои действия он объяснял нехваткой средств: живёт на пенсию по инвалидности и за каждую регистрацию получал около двух тысяч рублей.

