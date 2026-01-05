Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

Некоторые традиционные имена имеют интересные иностранные корни.

В Украине есть много имен, которые считаются традиционными и популярными. Их еще использовали наши предки десятки лет назад. Но, на самом деле, некоторые из них имеют глубокие иностранные корни.

Главред решил разобраться, какие украинские имена имеют иностранное происхождение.

Какие традиционные имена не являются украинскими

24 Канал рассказывает, что многие имена настолько гармонично вплелись в украинский фольклор, песни и литературу, что их настоящее происхождение часто становится неожиданностью.

В частности, некоторые имена имеют интересные корни и пришли к нам из разных стран.

Какие имена ошибочно считают украинскими:

Екатерина

Данное имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "чистая" или "непорочная". Его обладательницы обладают высоким чувством собственного достоинства и острым умом. Обычно Екатерины очень требовательны к себе и окружающим, ведь они всегда стремятся достичь идеала.

Михаил

Михаил - имя с древнееврейскими корнями, которое означает "подобный Богу". Его представители обычно отличаются уравновешенностью, добротой и обостренным чувством справедливости. Традиционно такие мужчины становятся надежной опорой для своих близких, поскольку они ответственны и не склонны к конфликтам.

Андрей

Это имя возникло в Древней Греции и переводится как "смелый" или "мужественный". Владельцы имени Андрей обычно отличаются энергичностью, веселым нравом и большой изобретательностью.

Виктор

Такое популярное имя имеет латинское происхождение и означает "победитель". Считается, что его владельцы - люди с железной волей и добрым сердцем. Преимущественно такие мужчины воспринимают любые жизненные препятствия как вызов, который обязательно надо преодолеть.

